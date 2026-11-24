باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با هشدار درباره تداوم کشتار و کوچ اجباری فلسطینیان در نوار غزه، خواستار پایان اشغال اراضی فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی شد.

گوترش در سخنانی به مناسبت «روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین»، اقدامات رژیم صهیونیستی را مصداق مجازات دسته‌جمعی ملت فلسطین دانست و تأکید کرد که گسترش شهرک‌سازی‌ها، حملات شهرک‌نشینان و پیشبرد طرح‌های ساخت‌وساز در منطقه موسوم به «E ۱»، تهدیدی مستقیم علیه امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین به شمار می‌رود.

دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار تضمین تداوم فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) شد و بر ضرورت فراهم کردن امکان ایفای نقش این نهاد بدون مانع‌تراشی و مداخله تأکید کرد.

منبع: آناتولی