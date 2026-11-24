باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت کشور امارات روز سه‌شنبه از کشته شدن ۱۱ نفر در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس با کامیون در شمالی‌ترین منطقه این کشور خبر داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یک حادثه رانندگی در پی برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در خیابان الوطن در امارت راس‌الخیمه رخ داد که بر اثر آن ۱۱ نفر جان باختند.»

وزارت کشور امارات افزود تحقیقات برای مشخص شدن علت این حادثه همچنان ادامه دارد و نتایج آن پس از پایان بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

این وزارتخانه پیش‌تر در ۱۲ نوامبر جاری از کشته شدن ۱۴ نفر و زخمی شدن ۳۰ نفر دیگر در پی یک تصادف رانندگی و آتش‌سوزی متعاقب آن در امارت فجیره در شرق این کشور خبر داده بود.

منبع: آناتولی