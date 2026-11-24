باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا که از تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌عنوان حمله به آخرین مرحله بانکداری سایه ایران یاد کرده است، گفت: ظاهراً دیگر تیری در ترکش تحریم‌کنندگان نمانده که کارشان به تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران کشیده است که صرفاً پلتفرم ثبت معاملات است.

همتی افزود: مرکز مبادله که پیش چشم همه است، ساختمانش نشانی دارد، نامش روی تابلوی سردر است و وب‌سایتش هم در دسترس همه است، اگر اینجا را هم «بانکداری سایه» می‌بینند، ظاهراً دچار توهم آفتاب و سایه شده‌اند، شاید وقتی آدم در روز روشن هم هر سایه‌ای را تهدید می‌بیند، فقط در پادگان احساس امنیت می‌کند.

منبع: تسنیم