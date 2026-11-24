باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس مطالعه‌ای از مؤسسه اقتصادی آلمان (IW) که روز سه‌شنبه در اختیار رویترز قرار گرفت، آلمان سال گذشته نیز با اختلافی چشمگیر بزرگ‌ترین تأمین‌کننده خالص بودجه اتحادیه اروپا بود و ۱۴.۹ میلیارد یورو (معادل ۱۶.۳۷ میلیارد دلار) بیشتر از آنچه دریافت کرد، به این اتحادیه پرداخت کرد.

رهبران اتحادیه اروپا قرار است روز‌های پنجشنبه و جمعه در نشستی ویژه، بودجه این اتحادیه برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را بررسی کنند.

مطالعه مؤسسه اقتصادی آلمان نشان داد که سهم خالص پرداختی این کشور در مقایسه با سال ۲۰۲۴، که ۱۳.۱ میلیارد یورو بود، ۱.۸ میلیارد یورو افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد کلی بودجه اتحادیه اروپا بوده است.

بر اساس این گزارش، فرانسه با پرداخت خالص حدود ۵.۴ میلیارد یورو در جایگاه دوم قرار گرفت و ایتالیا با ۳.۳ میلیارد یورو در رتبه بعدی بود. لهستان با دریافت خالص ۶.۷ میلیارد یورو، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده خالص بودجه اتحادیه اروپا بود و پس از آن رومانی با ۵.۹ میلیارد یورو قرار داشت.

بر مبنای سرانه جمعیت، هلند با پرداخت خالص ۱۷۹ یورو بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده بود و آلمان با ۱۷۸ یورو در جایگاه دوم قرار گرفت.

همچنین در مقایسه با درآمد ناخالص ملی، آلمان با سهمی معادل ۰.۳۲ درصد همچنان بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده خالص بودجه اتحادیه اروپا باقی ماند. پس از این کشور، هلند با ۰.۲۸ درصد و سوئد با ۰.۲۱ درصد قرار گرفتند.

منبع: رویترز