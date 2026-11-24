باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- چهارمین آئین تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این آئین، واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم ضمن یادبود شهدای عرصه آموزش، دانشگاه و خدمت به کشور، گفت: تحولات پیرامونی جهان، به‌ویژه در حوزه فناوری و هوش مصنوعی، تغییراتی بنیادین در ساختار آموزش ایجاد کرده است که دانشگاه‌ها باید با سرعت بیشتری خود را با آن وفق دهند.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به تغییر پارادایم از «صرف داشتن مدرک» به سمت «صلاحیت، شایستگی و مهارت»، اظهار کرد: امروزه کارفرمایان بیش از آنکه به مدرک تحصیلی اتکا کنند، بر مهارت‌ها و توانمندی‌های عملی تمرکز دارند. از این رو، دانشگاه‌ها باید با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی، فرآیند آموزش را به سمت یادگیری شخصی‌سازی شده و مدیریت داده‌محور سوق دهند.

وی با تأکید بر مفهوم «یادگیری مادام‌العمر»، نسبت به ایجاد شکاف آموزشی میان گروه‌های مختلف هشدار داد و گفت: ضرورت بازآموزی و یادگیری مستمر، باعث شده است که حتی صاحبان مدارج عالی نیز برای حفظ جایگاه خود در دنیای متغیر امروز، نیازمند آموزش‌های مداوم باشند. این موضوع از سوی دیگر، نقش عدالت آموزشی را در این میان پررنگ‌تر می‌کند.

واحدی همچنین به روند بین‌المللی شدن آموزش اشاره کرد و افزود: با توجه به رشد تصاعدی تعداد دانشجویان بین‌المللی، دانشگاه‌های داخلی نیز باید با بازنگری در ساختارهای خود، ظرفیت‌های رقابتی لازم را برای حضور در عرصه جهانی کسب کنند.

معاون وزارت علوم در ادامه با یادآوری دستاوردهای علمی کشور پس از انقلاب، از رشد چشمگیر تعداد دانشجویان و توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی سخن گفت و تاکید کرد: «تجربیات جنگ‌های اخیر نشان داد که حضور متخصصان و دانش‌آموختگان دانشگاه در کنار نیروهای نظامی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ امنیت و پاسخ به دشمن داشته است.»

وی در پایان، دانشگاه را نه یک نهاد ایستا، بلکه نهادی پویا و مسئولیت‌پذیر در قبال جامعه توصیف کرد و گفت: برنامه های معاونت آموزشی بر سه محور اصلی پویایی، هوشمندی و جامعه‌محوری استوار است. هدف ما این است که دانشگاه با تمرکز بر اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان و پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه، بتواند در مسیر توسعه کشور گام بردارد.