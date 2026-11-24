باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در چهارمین رویداد ملی جایزه جمعیت با اشاره به اهمیت مسئله جمعیت در آینده کشور، گفت: برخی موضوعات به دلیل اهمیت و ابعاد ملی، بار‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرند و مسئله جمعیت نیز از همین دغدغه‌های اساسی کشور است.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد و تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه جوانی جمعیت اظهار کرد: این تقدیر و تشکر، علاوه بر سپاسگزاری از افرادی است که در این مسیر تلاش می‌کنند، فرصتی برای فرهنگ‌سازی و انتقال تجربیات نیز به شمار می‌رود.

ظفرقندی با اشاره به نقش دکتر وحیددستجردی در پیگیری برنامه‌های حوزه جمعیت افزود: تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته در این زمینه ارزشمند است و باید از افرادی که برای این موضوع وقت و انرژی می‌گذارند، قدردانی کرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مسئله جمعیت به دو رویکرد علمی و عزم ملی نیاز دارد، تصریح کرد: اگر موضوع جمعیت بدون بررسی علمی، تحلیل دقیق و استفاده از تجربیات جهانی دنبال شود، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. تجربه برخی کشور‌های پیشرفته مانند کره جنوبی نیز نشان می‌دهد که اقدامات انجام‌شده لزوماً به موفقیت در افزایش نرخ باروری منجر نشده است.

وی ادامه داد: مسئله جمعیت چندبعدی است و بدون اصلاح مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نمی‌توان در این زمینه موفق شد. همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید در این مسیر مشارکت داشته باشند.

ظفرقندی با اشاره به آمار‌های جمعیتی کشور گفت: نرخ باروری کل به حدود ۱.۳۵ فرزند به ازای هر زن در سن باروری رسیده که فاصله قابل توجهی با سطح جانشینی جمعیت، یعنی ۲.۱ فرزند، دارد. این وضعیت در آینده می‌تواند شکاف عمیقی در نیروی کار، ساختار حمایت‌های اجتماعی و اقتصاد کشور ایجاد کند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت‌های مقطعی و سطحی برای حل بحران جمعیت کافی نیست، خاطرنشان کرد: باید از حمایت‌های پراکنده به سمت ایجاد یک اکوسیستم پایدار برای تشکیل خانواده حرکت کنیم؛ اکوسیستمی که امنیت اقتصادی، ثبات شغلی و حمایت‌های اجتماعی را در کنار یکدیگر فراهم کند تا نگرانی جوانان نسبت به آینده کاهش یابد.

وزیر بهداشت با اشاره به وجود حدود ۱۳ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور اظهار کرد: هرگونه بی‌ثباتی و ابهام نسبت به آینده، بر تصمیم جوانان برای ازدواج و فرزندآوری تأثیر می‌گذارد. بنابراین، فراهم کردن شرایط باثبات برای زندگی و تشکیل خانواده از الزامات افزایش فرزندآوری است.

وی همچنین از دانشگاه‌ها خواست با ارائه تحلیل‌های دقیق و استفاده از مدل‌های نوین، راهکار‌های علمی برای مدیریت بحران جمعیت ارائه دهند و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی، استانداران و فرمانداران نیز باید با پیگیری مستمر، زمینه اجرای برنامه‌های جمعیتی را فراهم کنند.

ظفرقندی در پایان با اشاره به اهداف برگزاری جایزه ملی جمعیت گفت: هدف این رویداد، شناسایی استعدادها، حمایت از اقدامات مؤثر، فرهنگ‌سازی و انتقال تجربیات است. این جایزه نباید یک رویداد مجزا تلقی شود، بلکه باید بخشی از برنامه‌های راهبردی کشور در حوزه جمعیت باشد. دانشگاه‌ها نیز باید برای کاهش فاصله میان دانش و اجرا تلاش کنند تا بتوانیم آینده‌ای جوان، مقتدر و سربلند برای ایران رقم بزنیم.