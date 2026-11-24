باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ یوسف اشرفی فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب گفت: با هوشیاری ماموران گشت پاسگاه انتظامی شبیلو در محورهای مواصلاتی به دو دستگاه موتورسیکلت سنگین بلا صاحب، پارک و رها شده در کنار جاده مظنون و ضمن بررسی موضوع به مقر انتظامی انتقال و در دستور کار عوامل تجسس پاسگاه انتظامی شبیلو قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی و بررسی کارشناسی مشخص گردید موتورسیکلت ها چند روز پیش از شهرستان تهران مورد سرقت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در این زمینه با هماهنگی مراجع قضایی مالکان اصلی موتورسیکلت ها شناسایی و با احراز هویت تحویل آنها گردید. برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش تقریبی وسائط نقلیه مکشوفه بیش از ۲۰ میلیارد ریال بوده است.

فرمانده انتظامی میاندوآب خاطر نشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با هر گونه رفتار ناامن کننده و ایجاد نگرانی برای شهروندان ، قاطعانه برخورد خواهد شد و از شهروندان درخواست داریم در صورت اطلاع از هر گونه فعاليت سارقان و تردد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طريق تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.