باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروز آذر در دیدار با مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت در قم گفت: باید ارتباط دولت و روحانیت از حالت مقطعی و ناقص به یک همکاری منسجم و مستمر تبدیل شود.

وی افزود: از تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت و روحانیت استقبال می‌کنیم و پیشنهاد ما این است که این همکاری به‌صورت منظم و مستمر دنبال شود تا این ارتباط به یک روند عملیاتی تبدیل شود.

بهروزآذر با بیان اینکه موضوع زنان و خانواده نیازمند نگاه عمیق و مبتنی بر مبانی اسلامی است، تصریح کرد: در قانون اساسی ظرفیت‌های بسیار مهمی برای حمایت از خانواده و زنان وجود دارد که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تجربه همکاری‌های گذشته با مجموعه روحانیت گفت: در دوره‌های قبل نیز همکاری‌هایی در حوزه زنان انجام و پژوهش‌ها و طرح‌هایی به مجموعه دولت منتقل شده است.

وی افزود: ما معتقدیم هر اقدامی که در گذشته انجام شده باید مورد استفاده قرار گیرد و یک گام جلوتر برده شود، نه اینکه با تغییر دولت‌ها و مدیران، این تجربیات کنار گذاشته شود.

بهروزآذر با اشاره به ظرفیت زنان در تاریخ ایران و تمدن اسلامی اظهار کرد: زن ایرانی در طول تاریخ، هم حضور اجتماعی داشته و هم نقش مادری او به رسمیت شناخته شده است. در الواح تخت جمشید نیز شواهدی از حضور اقتصادی و اجتماعی زنان وجود دارد و در تمدن اسلامی نیز حضرت خدیجه(س) به‌عنوان الگویی برجسته از فعالیت اقتصادی زنان مطرح است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در این زمینه گفت: طرح‌هایی مانند «کارت امید مادر» با هدف حمایت از زنان در حال پیگیری است، اما شرایط اقتصادی کشور محدودیت‌هایی ایجاد کرده و دولت به تنهایی نمی‌تواند همه این مسائل را حل کند.

معاون رئیس‌جمهور گفت: تغییرات فناوری، تحولات شهری و جمعیتی، تغییرات اقلیمی و شکاف نسلی از جمله مسائلی هستند که آینده خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهند و باید برای مواجهه با آنها از ظرفیت روحانیت و دانشگاه استفاده کرد.

بهروزآذر همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به نقش مردان در سیاست‌های خانواده اظهار کرد: در سال‌های گذشته توجه زیادی به توانمندسازی زنان شده، اما در کنار آن از توانمندسازی مردان و آگاهی آنان نسبت به حقوق و تکالیف خانوادگی غفلت کرده‌ایم. نمی‌توان از خانواده سخن گفت، اما فقط یکی از دو عضو خانواده را توانمند کرد.

وی در پایان خواستار حضور فعال‌تر روحانیت در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با زنان و خانواده شد و گفت: انتظار ما این است که روحانیت در کارگروه‌های تخصصی کنار دولت حضور داشته باشد و درباره موضوعاتی مانند خانواده، اشتغال زنان و سبک زندگی اسلامی، پژوهش و راهکارهای عملی ارائه کند.

بهروزآذر: برای حل مسائل زنان و خانواده نیازمند همکاری جدی روحانیت و دولت هستیم

حجت‌الاسلام والمسلمین عماد: تجربه میدانی طلاب در شناخت مسائل زن و خانواده ظرفیت ارزشمندی است

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت علمی و میدانی طلاب در عرصه‌های مختلف اجتماعی، گفت: طلابی که در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم در حوزه امداد اجتماعی فعالیت داشتند، تجربیات ارزشمندی از مسائل اجتماعی، به‌ویژه در حوزه زن و خانواده، به دست آورده‌اند که می‌تواند در اختیار پژوهشگران و متخصصان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد با اشاره به تجربه مستقیم طلاب در میدان اجتماعی اظهار کرد: میان دانشجویی که مطالعات تخصصی دارد و طلبه‌ای که در جریان تبلیغ و فعالیت اجتماعی به روستاها، شهرها و محله‌ها می‌رود و از نزدیک با مردم و خانواده‌ها ارتباط برقرار می‌کند، از نظر تجربه میدانی تفاوت وجود دارد. این حضور مستقیم، امکان شناخت دقیق‌تر مسائل واقعی جامعه را فراهم می‌کند.

وی افزود: اگر تجربه‌ها و یافته‌های طلابی که به‌صورت جهادی در عرصه امداد اجتماعی حضور داشته‌اند، جمع‌آوری و از سوی متخصصان طبقه‌بندی و فراتحلیل شود، می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی برای شناخت مسائل زن و خانواده و طراحی راهکارهای متناسب با مسائل جامعه به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با طلاب جهادی اعزام‌شده به مناطق مختلف کشور، ادامه داد: این افراد می‌توانند به‌عنوان تبیین‌گران مسائل اجتماعی، تجربه‌ها و مشاهدات خود را منتقل کنند و با توجه به ارتباط گسترده‌ای که با بدنه جامعه دارند، بخش قابل توجهی از جامعه را تحت تأثیر صدا و نگاه خود قرار دهند.

منبع: مرکز ارتباطات دولت و روحانیت