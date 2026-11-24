باشگاه خبرنگاران جوان - براساس گزارش «عربی‌پست» (۲۱ نوامبر ۲۰۲۶)، ارتباط بازی GTA۶ با اسرائیل از طریق شرکت مادر آن، یعنی Take-Two Interactive (مالک استودیوی راک‌استار گیمز سازنده بازی) و شرکت تابعه Zynga قابل ردیابی است. این گزارش مدعی است که ارتباط مذکور بر پایه اسناد رسمی، افشاگری‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) سوابق دولتی مستند شده است.

نخست، ساختار شرکتی: بازی GTA۶ محصول راک‌استار گیمز است که خود زیرمجموعه Take-Two Interactive محسوب می‌شود. شرکت تابعه دیگر این گروه، یعنی Zynga، نقش کلیدی‌ای در ارتباط با اسرائیل دارد.

دوم، حضور نهادی در اسرائیل: بر پایه افشاگری‌های رسمی Take- Two نزد SEC، این شرکت ۲ شرکت اسرائیلی را در فهرست تابعه‌های خود ذکر کرده، یک دفتر اجاره‌ای در تل‌آویو دارد و طرح سهامی ویژه‌ای برای کارمندان مقیم اسرائیل اجرا می‌کند. همچنین Zynga در سال ۲۰۲۲ شرکت‌هایی خریداری کرده که یکی از آنها اسرائیلی بود و این خرید پایه حضور نهادی شرکت در اسرائیل شد.

سوم، کمک مالی پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳: پس از حمله ۷ اکتبر و آغاز جنگ غزه، Zynga از طریق بازوی اسرائیلی خود کمک مالی‌ای به ارزش تخمینی بین ۲/۱ تا ۵/۱ میلیون شکل اهدا کرد. براساس این گزارش، یکی از کارمندان شرکت این کمک را به ۲ شرکت مادر Take-Two و Zynga نسبت داد و گزارش مدعی است که هزینه‌کرد این صندوق شامل «تأمین آذوقه برای سربازان» اسرائیلی در جنگ غزه بوده است.

چهارم، مشارکت در «هسبارا»: به استناد یک گزارش اسرائیلی که عربی‌پست به آن ارجاع می‌دهد، تیم‌های شرکت در پروژه‌های «هسبارا» (تبلیغات و دیپلماسی عمومی اسرائیل) در خارج از کشور به‌کار گرفته شده‌اند و کارمندان وابسته به شرکت در این فعالیت‌ها با پرداخت مالی از سوی این شرکت مشارکت داشته‌اند.

منبع: روزنامه همشهری