باشگاه خبرنگاران جوان - سیدستار هاشمی برای بازدید و بررسی پروژه‌های در حال اجرا و افتتاح ساختمان و سایت آی تی سی (مرکز تریبت مربی فنی و حرفه‌ای) به همراه معاونان و روسای سازمان‌های زیرمجموعه خود وارد اردبیل شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فرودگاه اردبیل از سوی استاندار، چند تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل مورد استقبال قرار گرفت و با حضور در گلزار شهدا به جایگاه رفیع و آسمانی شاهدان انقلاب و ایران اسلامی ادای احترام کرد.

بازدید و بررسی میدانی ظرفیت حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان، افتتاح ساختمان و سایت ITC و مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان دییتال، دیدار با مدیران دستگاه‌های استانی زیرمجموعه و نشست با بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اردبیل اعلام شده است.

برابر اعلام اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل، تلاش‌ها در دولت چهاردهم برای جبران کاستی‌های زیرساختی حوزه ارتباطات استان افزایش یافته و در مجموع ۳۵۰ سایت ارتباط تلفن همراه در نقاط روستایی نصب و راه‌اندازی شده است.

ضریب نفوذ اینترنت همراه ۴.۷ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه ۳.۶ درصد در استان اردبیل اعلام شده و ۹۹ درصد نقاط روستایی زیر پوشش تلفن همراه قرار گرفته است.

میزان پوشش اینترنت نسل چهارم در نقاط شهری استان اردبیل بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود ۸۹ درصد بوده و در دولت چهاردهم ضریب نفوذ اینترنت همراه ۴.۷ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه ۳.۶ درصد رشد کرده است.

منبع: ارتباطات و فناوری اطلاعات