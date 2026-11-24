باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حدادپور،مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار کرد: پرونده تخلف ارزی یک شرکت به اتهام بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به میزان ۳۹۲ هزار و ۸۵۰ یورو، به ارزش ۱۵۴ میلیارد ریال، در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان قم مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این پرونده در پی شکایت بانک ملت از شرکت مذکور به دلیل پرداخت نکردن مابه‌التفاوت نرخ ارز و انجام ندادن تعهدات ارزی ناشی از صادرات تشکیل شد و پس از ارسال گزارش برای رسیدگی، در دستور کار شعبه تخصصی تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و مدارک موجود و با توجه به اینکه شرکت متخلف نتوانست اسناد و مدارک قانونی برای اثبات ایفای تعهدات ارزی خود ارائه کند، تخلف انتسابی را محرز دانست.

وی ادامه داد: بر اساس رأی صادرشده، شرکت علاوه بر الزام به اجرای تعهدات ارزی و پرداخت ۱۵۴ میلیارد ریال مابه‌التفاوت اعلام‌شده به حساب بانک شاکی، به پرداخت ۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی نیز محکوم شد.

حدادپور با تشریح سایر مجازات‌های تعیین‌شده برای این شرکت گفت: میزان جریمه نقدی در این پرونده معادل یک‌چهارم ارزش تعهد ارزی ایفا نشده تعیین شده است.

وی اضافه کرد: در کنار مجازات مالی، تعلیق کارت بازرگانی شرکت به مدت سه ماه و محرومیت از تأسیس شرکت به مدت یک سال نیز در حکم صادرشده پیش‌بینی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد رأی، بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و اجرای تعهدات ارزی از سوی شرکت متخلف الزامی است و جزای نقدی تعیین‌شده نیز به عنوان مجازات تخلف ارزی اعمال شده است.

وی در پایان با اشاره به جزئیات مالی پرونده تصریح کرد: موضوع رسیدگی، تعهد ارزی مربوط به ۳۹۲ هزار و ۸۵۰ یورو ارز حاصل از صادرات بوده که ارزش آن ۱۵۴ میلیارد ریال محاسبه شده است و پرونده با شکایت بانک ملت در تعزیرات حکومتی استان قم به جریان افتاد.