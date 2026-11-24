باشگاه خبرنگاران جوان - سید اردشیر رشیدی افزود: برای این تعداد دانش‌آموز در ۳۲ نوبت توزیع شیر رایگان در کنار سایر مواد مغذی انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: با نهادینه شدن فرهنگ تغذیه سالم سعی بر این است تا همه دانش آموزان به عنوان نسل آینده از این الگوی سالم تغذیه بهره‌مند‌شده و هدف‌گذاری درستی را در این زمینه شاهد باشیم.

او گفت: تا پایان سال تحصیلی امسال بیش از ۴ میلیون پاکت شیر در مدارس استان اردبیل توزیع می‌شود.

رشیدی ادامه داد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان در استان اردبیل اجرایی می‌شود و دانش آموزان مدارس ابتدایی، شبانه روزی و مدارس عشایری از تغذیه رایگان استفاده خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: هر هفته در دو نوبت توزیع شیر و تغذیه سالم در بین ۱۳۶ هزار دانش آموز انجام می‌شود که شامل ۳۲ نوبت توزیع در طول سال تحصیلی است.

رشیدی تصریح کرد: در کنار توزیع شیر رایگان فرهنگ سازی برای اصلاح رفتار‌ها و توسعه تغذیه سالم مورد توجه خانواده‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند به رشد فرزندانشان و ارتقای سلامت آنها کمک کنند.

او افزود: در کنار تغذیه مناسب باید الگو‌های مناسب ورزشی و سلامت جسمی و روحی دانش آموزان نیز مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد تا ما بتوانیم حرکت مطلوب و مناسبی را در تربیت و تعالی نسل آینده نظاره‌گر باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل خاطرنشان کرد: با همکاری و همراهی والدین دانش آموزان، معلمان و مربیان بهداشت مدارس نیز سعی‌شان بر این است تا با اجرای طرح‌های متعدد به ویژه سلامت دهان و دندان و ارتقای وضعیت تغذیه سالم بتوانند به روح بانشاط و سرزنده دانش آموزان به عنوان نسل آینده ساز کمکی جدی انجام دهند.

منبع: آموزش و پرورش