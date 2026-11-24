باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع فرماندهان، معاونان، مسئولان و مدیران نیرو‌های ارتش در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش که بصورت دورسخنی در کلیه یگان‌های ارتش نیز، انجام شد، با اشاره به جایگاه توان نظامی کشور، تصریح کرد: ما درباره منظومه قدرت جمهوری اسلامی ایران که شامل مولفه‌های «نظامی، سیاسی، اجتماعی و ژئوپولیتیک» است، صحبت کرده و گفته بودیم اگر جنگ شود، می‌توانیم به خوبی از آن استفاده کنیم، اما دشمنان باور نکرده بودند.

امیر سرلشکر حاتمی با تأکید بر ماهیت دفاعی عملیات‌ها اظهار کرد: ما با آمریکای مدعی ابرقدرتی جنگیدیم که دنباله آن رژیم صهیونیستی است که چند کشور اطراف خود را ظرف شش روز شکست داد، لذا در حوزه نظامی، تصور دشمن این بود که با توجه به جنگ ۱۲ روزه، بعد از سه چهار روز دیگر نمی‌توانیم شلیک کنیم، اما تا روز آخر شلیک کردیم، پس از جنگ هم دوباره ۱۰ تا ۱۲ روز که درگیر شدیم، شلیک‌ها انجام شد و در حال حاضر هم وضعیت ما بحمدلله بسیار خوب است و به اهدافمان در دفاع رسیده‌ایم.

وی با قدردانی از حضور نزدیک به ۹ ماهه مردم در خیابان‌ها و اجتماعات شبانه، افزود: ملت عزیز در حوزه قدرت اجتماعی کار بزرگی انجام دادند، دشمنان تصور می‌کردند با به شهادت رساندن رهبر شهیدمان به عنوان ستون خیمه، ایران فروخواهد ریخت، غافل از اینکه امام شهید، با شناخت عمیق از مردم شریف ایران، نهادسازی کرده‌اند و بعثت امروز مردم بیدار، نتیجه همان تدبیر ارزشمند است.

راهبرد جنگ منطقه‌ای؛ تدبیر رهبر شهید

فرمانده کل ارتش با اشاره به اینکه اصل کار را رهبر و امام شهید (رضوان الله تعالی) تدبیر کردند، تاکید کرد: زمانی رهبر شهید فرمودند اگر اشتباه کرده و حمله کنید، جنگ منطقه‌ای خواهد شد، بسیاری در آن زمان عمق این راهبرد را متوجه نشدند، اما با وقوع جنگ متوجه تدبیر رهبر شهیدمان شدند.

وی تنگه هرمز را قدرت ژئوپولتیک و بخشی از منظومه قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: بعد از جنگ تحمیلی سوم، تصویر شکست ناپذیری آمریکا را تغییر دادیم و ایران اسلامی تبدیل به قدرت جهانی شد و نشان داد یک لقمه گلوگیر است و هرکس را که بخواهد آن را ببلعد، حتما خفه خواهد کرد.

عضو شورای دفاع، در تبیین منطقه‌ای شدن جنگ، افزود: با منطقه‌ای شدن جنگ، ما توانستیم با توسعه عمودی و افقی جنگ، اولاً از یک قدرت منطقه‌ای به قدرت جهانی تبدیل شویم و تاثیر این قدرت را همه در جهان احساس کردند. ثانیا اجازه ندادیم دشمن درد جنگ را فقط به ملت ایران تحمیل کند بلکه جنگ طلبان نیز درد جنگ را در پمپ بنزین‌ها و اتاق‌های پذیرایی خود احساس کردند.

ضربات شدیدتر، کوبنده‌تر و بدون محدودیت جغرافیایی تدبیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)

فرمانده کل ارتش، اظهار کرد: فرماندهی معظم کل قوا در دیدار فرماندهان نیرو‌های مسلح، راهبرد‌های جدی ابلاغ کردند و بر این اساس، اگر دشمن برای نجات از مخمصه خودساخته، دست به حماقت جدید بزند و جنگ دیگری را شروع کند، در مرحله جدید، ضربات شدیدتر، کوبنده‌تر و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود که ما اکنون برای اجرای این راهبرد‌های جدید طرح‌های عملیاتی جدیدی تدوین و مقدمات اجرای آن را مهیا کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها، اگر این بار به زیرساخت‌های ما ضربه‌ای وارد شود، به صورتی به زیرساخت‌های آنها ضربه می‌زنیم که دیگر به سادگی قابل برگشت نیست.

سرلشکر حاتمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران، امروز بدون محدودیت جغرافیایی طرح ریزی‌های خود را انجام می‌دهد، تاکید کرد: درد جنگ را ما بنا نیست به تنهایی تحمل کنیم، هر کسی که به دشمن کمک کرده و با او همراهی داشته باشد، باید درد جنگ را تحمل کند و ما این کار را انجام خواهیم داد.

زمان و شرایط را ما تعیین می‌کنیم

فرمانده کل ارتش، با اشاره به راهبرد دیگر فرمانده معظم کل قوا، اظهار کرد: ایشان فرمودند در صورت جنگ جدید، شرایط و زمان را ما تعیین می‌کنیم، ملت ایران با تأسی از فرهنگ عاشورا و تاریخ غنی خود، تا هرزمان که لازم باشد، ایستادگی خواهد کرد.

وی افزود: امروز دشمن در استیصال و در حالت انفعال است و در صورت آغاز جنگی جدید، از چاهی که امروز در آن قرار دارد، به درون چاه عمیق تری فرو خواهد رفت.

امیر سرلشکر حاتمی در پایان با تاکید بر اینکه ما باید "سایه جنگ را از سر کشور برداریم"، "به وضعیت نه جنگ و نه صلح پایان دهیم" و "تحریم‌های ظالمانه را از سر کشور برداریم"، تصریح کرد: بر این اساس، و تا تحقق این اهداف که با اجرای شروع هفت‌گانه جمهوری اسلامی ایران، امکان آن میسر می‌شود، تنگه هرمز باز نخواهد شد و روز به روز بسته‌تر می‌شود و مدیریت قوی تری بر آن اعمال خواهد شد.

منبع: ارتش