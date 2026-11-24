باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان تسریع در کاشت محصولات پاییزه جهت استفاده از بارش های پیش رو را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر عدم تردد و چرای دام در ارتفاعات به علت احتمال وقوع رعد و برق افزود: تولیدکنندگان نسبت به تنظیم دما، رطوبت و نور در واحدهای گلخانه و سالن های پرورش اقدام کنند.

رفیعی ادامه داد: گلخانه داران بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید را در دستور کار قرار دهند، همچنین تنظیم دما، رطوبت، نور و هوادهی در گلخانه و سالن های پرورش قارچ اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر تسریع در کاشت محصولات پاییزه بیان کرد: در حال حاضر شرایط برای برداشت محصول پنبه مساعد است، همچنین ضمن هرس شاخه های خشک ناشی از آفات و بیماری و خروج از محیط باغات از سوزاندن آن و آتش زدن مراتع اجتناب کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز سه شنبه در ارتفاعات آذربایجان غربی و شرقی، افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر می شود، طی این روز در اردبیل، گیلان و وزش باد جنوبی و افزایش دما قابل توجه است، چهارشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در استان های گیلان و مازندران شمال آذربایجان غربی و شرقی افزایش ابر، رگبار و رعد و برق همراع با افزایش نسبی دما‌پیش بینی می شود.



