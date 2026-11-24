باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری چهل‌و‌نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین نوری‌زاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت‌الاسلام عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در سالن جلسات سازمان اوقاف برگزار شد.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده به تشریح رسالت‌های سازمان اوقاف و وظایف سازمان در برگزاری مسابقات پرداخت و گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه علاوه رسالت‌های حفظ عین موقوفه، اجرای امینانه نیت واقفین و افزایش منافع موقوفات که سه رسالت عمده و مهم سازمان در حوزه موقوفات است، در حوزه‌های برنامه‌های فرهنگی و قرآنی نیز جزو سازمان‌های پیشروست، که می‌تواند رسالت خود را در جامعه ایفا کند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه اجرای مسابقات داخلی و بین‌المللی قرآن و دبیری مسابقات و هماهنگی آن به عهده سازمان اوقاف است، افزود: از طرفی، چون امسال اولین سالگرد شهادت رهبر شهید و اولین زعامت رهبر جدید است، برگزاری این مسابقات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: ما باید به دشمنان بفهمانیم که انقلاب ما فرهنگی و قرآنی است و اینکه اگر ما توانسته‌ایم در مقابل استکبار جهانی بایستیم، به واسطه آموزه‌های قرآنی است. از طرفی، رهبر شهید ما شاید اولین شخصیت قرآنی در میان رهبران سایر کشورهاست و ما بخاطر حفظ ارزش‌های قرآنی است، که اینگونه هزینه پس می‌دهیم و در مقابل کفر، نفاق و استکبار جهانی ایستادگی می‌کنیم.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده مکان برگزاری مسابقات را شهر قم عنوان کرد و گفت: ابتدا بنا بود مسابقات قرآن در استان سیستان و بلوچستان برگزار شود، اما طبق درخواست متقاضیان و مشکلات در ایاب و ذهاب، ریاست سازمان تصمیم گرفت مسابقات را در استان قم و در کنار حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار کند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه امسال تمام مسابقات رنگ‌وبوی رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان دارد، افزود: ما می‌خواهیم به دشمن بفهمانیم که علی‌رغم تمام تهدیدات، هیچ توقفی در اجرای برنامه‌ها ایجاد نشده است. ان‌شاء‌الله بتوانیم مسابقات را با کمیت و کیفیت بهتر برگزار کنیم.

وی ادامه داد: ما امسال شاید پر مسابقه‌ترین سال را پشت‌سر گذاشتیم. امسال سومین دوره مسابقات رویش را در شهریور ماه داشتیم. در این مسابقه نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در رقابتی تنگاتنگ با هم رقابت کردند و از بین ۲۳۰۰ نفر، ۵۰ نفر انتخاب شدند. در مرحله بعدی مسابقات سراسری را داشتیم.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده درباره زمان ثبت‌نام و تعداد شرکت‌کنندگان چهل‌ونهمین مسابقات گفت: شروع ثبت‌نام مسابقات از فروردین ماه بود. تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان ۶۷ هزار و ۸۴۳ نفر بود.