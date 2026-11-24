باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر آسیابی در نشست با استاندار اردبیل گفت: استان اردبیل رتبه اول کشوری را به لحاظ اشتغال‌زایی جامعه کیفری دارد و میانگین پرداخت دستمزد این حوزه هم در استان نسبت به میانگین کشوری بالا است.

او با بیان اینکه در زمینه شاخص‌های زندان، استان اردبیل رتبه ۱۵ کشور را دارد بر بهبود این شاخص‌ها و همچنین کاهش جمعیت کیفری استان تاکید کرد و افزود: اردبیل دارای ظرفیت‌هایی، چون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده و می‌تواند با استفاده از این ظرفیت‌ها، جمعیت کیفری و شاخص‌ها را بهبود بخشد.

او با اشاره به بالا بودن محکومیت مالی در بین زندانیان استان اردبیل، توجه ویژه به ستاد دیه برای تزریق اعتبار را دارای اهمیت دانست.

مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل نیز در این نشست اظهار کرد: در راستای اشتغال‌زایی جمعیت کیفری استان، از ظرفیت اتاق بازرگانی و واحد‌های اقتصادی که در بحث آزادی زندانیان نیز کمک می‌کنند، استفاده می‌شود.

او تعامل بین حوزه قضایی و اجرایی در استان را مطلوب و مؤثر دانست و افزود: همکاری دستگاه قضایی استان برای بهبود اقتصادی و حل مسائل حوزه تولید بسیار کارساز بوده و در طول جنگ و تحریم‌ها تعدیل نیرویی در واحد‌ها نداشته‌ایم.

استاندار اردبیل با اشاره به پروژه‌های مرتبط با بازداشتگاه‌های استان، بیان کرد: پروژه زندان پارس‌آباد باید برای تکمیل در ردیف اعتبارات ملی قرار گیرد و همچنین از بحث مسؤولیت‌های اجتماعی خیرین نیز در راستای تکمیل پروژه‌ها استفاده می‌شود.

او گفت: در سال جاری ۳۵میلیارد تومان اعتبار برای تعمیر و تجهیز مراکز خوداشتغالی بازداشتگاه‌های استان اختصاص یافته است.

منبع: استانداری