باشگاه خبرنگاران جوان پیکر مطهر شهید صادق قدرتی امروز با حضور گسترده و پرشور مردم شهیدپرور جیرفت، خانواده معظم شهید، مسئولان وکارکنان نیرو‌های انتظامی، بر دستان مردم این شهرستان تشییع شد و مردم ولایت‌مدار جیرفت با حضور باشکوه خود در این آیین، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند.

در این مراسم، سردار موقوفه ئی، فرمانده انتظامی استان کرمان، ضمن عرض تسلیت به خانواده معظم شهید و مردم شهیدپرور جیرفت، با اشاره به سیره و منش والای شهید قدرتی اظهار داشت: شهید قدرتی از جمله نیرو‌های خوش‌اخلاق و مردمی بود که مجاهدانه در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌داشت و کار مردم را با اخلاص و بی‌ادعا راه می‌انداخت.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به نخستین دیدار خود با فرزندان شهید افزود: در این ملاقات، فرزند شهید با احترام نظامی به‌جای‌آورده، که این حرکت، عمق عشق و علاقه این خانواده شهیدپرور به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم این مرز و بوم را به‌خوبی نشان می‌دهد.

وی در ادامه با تأکید بر تداوم راه شهید تصریح کرد: ما قول می‌دهیم راه این شهید را ادامه دهیم و فرزندان انتظامی نیز همچون گذشته، مجاهدانه در کف میدان و در خدمت به مردم و برقراری امنیت حضوری فعال و اثرگذار خواهند داشت.