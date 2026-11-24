باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - چهارمین آئین تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این آئین مصطفی رستمی، رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری با اشاره به اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه پژوهش، از جشنواره‌های تولید آثار پژوهشی فاخر استقبال کرد و بر ضرورت تداوم و گسترش این ابتکارات تأکید نمود.

وی با تمرکز بر محوریت آموزش و تربیت، اظهار کرد: معلمان جامعه وظیفه دارند گنجینه‌های درونی انسان‌ها را کشف، متبلور و عرضه کنند. هدف اصلی در فرآیند آموزش، پرورش انسانی است که در کنار برخورداری از دانش و تخصص علمی، ارزش‌های اخلاقی، انسانی و دینی جامعه را ملاک عمل خود قرار دهد.

وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که دانش و علم نباید منجر به فاصله گرفتن از ارزش‌های انسانی شود، بلکه باید ابزاری برای خدمت به میهن و جامعه باشد. توجه به فداکاری برای وطن و تقویت ارزش‌های انسانی، از ویژگی‌های برجسته اساتید نمونه و اثرگذار است.

رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری همچنین با اشاره به فرآیند جذب و تربیت اساتید، از مقام وزارت علوم و معاونت آموزشی خواست تا در جریان ارزیابی‌ها و فرآیندهای آموزشی، علاوه بر تخصص و دانش جامع، به مهارت‌ها و ارزش‌های انسانی و اخلاقی اساتید نیز توجه ویژه‌ای مبذول داشته شوند.