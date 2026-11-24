باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در ۱۱۸ سامانه ترددشمار مستقر در محور‌های مواصلاتی استان، از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، بیش از ۴۱ میلیون و ۴۶۶ هزار تردد انواع وسایل نقلیه در مبادی ورودی و خروجی مازندران به ثبت رسیده است.

او با اشاره به آمار تردد‌های بین‌استانی در آبان‌ماه امسال، افزود: در این ماه بیش از ۴ میلیون و ۴۳۳ هزار تردد در محور‌های ورودی و خروجی استان ثبت شده است که حدود ۴۸ درصد از تردد‌های بین‌استانی استان مربوط به ارتباط مازندران با استان‌های همجوار البرز و تهران است که بخش عمده این جابه‌جایی‌ها از طریق محور‌های شریانی هراز، کندوان و سوادکوه انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با اشاره به روند تردد در محور‌های استان، گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد تردد‌های بین‌استانی طی این هشت ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳ درصد کاهش داشته است.

محمدنژاد در ادامه با اشاره به الگوی زمانی تردد در محور‌های استان، افزود: ساعات اوج تردد وسایل نقلیه در شبکه راه‌های مواصلاتی مازندران عمدتاً بین ساعت ۱۷ تا ۱۸ ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران در پایان با تأکید بر اهمیت پایش مستمر تردد در محور‌های استان، رصد جریان ترافیک، مدیریت تردد و ارتقای ایمنی راه‌ها را از اولویت‌های این اداره کل برشمرد و از کاربران جاده‌ای خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.