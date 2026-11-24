باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - برآورد‌های منتشرشده درباره میزان کمبود نیروی انسانی در ارتش رژیم صهیونیستی متفاوت است. با این حال، بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی ارتش (وب‌سایت واللا، ۸ نوامبر ۲۰۲۶)، این کمبود حدود ۱۵ هزار سرباز برآورد می‌شود.

این کمبود تنها به یگان‌های رزمی محدود نیست، بلکه نیرو‌های متخصص و فنی از جمله مهندسان، برنامه‌نویسان و افراد دارای مهارت‌های تخصصی، در کنار کارکنان بخش پشتیبانی و لجستیک را نیز شامل می‌شود.

این وضعیت که با گسترش ماموریت‌های نظامی و تعدد جبهه‌ها همراه شده، فرماندهی ارتش را به سمت افزایش مدت خدمت اجباری به ۳۶ ماه سوق داده است. این تصمیم موجب افزایش اتکای ارتش به نیرو‌های ذخیره شده؛ نیرو‌هایی که اکنون سالانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ روز خدمت می‌کنند، در حالی که پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مدت خدمت احتیاطی آنها تنها ۲۱ روز، آن هم هر سه سال یک‌بار بود.

علاوه بر این، طبق گزارش واللا، نیرو‌هایی که تنها چند ماه از پایان خدمت اجباری‌شان گذشته نیز دوباره به خدمت فراخوانده شده‌اند؛ این در حالی است که احضار دوره‌ای نیرو‌های ذخیره همچنان ادامه دارد و بسیاری از آنها با فشار‌های اقتصادی و معیشتی انباشته‌شده مواجه هستند.

به این ترتیب، بحران نیروی انسانی در ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در سه سطح خود را نشان می‌دهد: کمبود نیرو در ارتش دائمی، فرسودگی مستمر نیرو‌های ذخیره و کاهش شمار نیرو‌های متخصص و فنی مورد نیاز ارتش برای اداره سامانه‌ها، فعالیت‌های اطلاعاتی و انجام ماموریت‌های عملیاتی مختلف.

با این حال، نمی‌توان ارقام منتشرشده را که بیانگر فشار‌های وارد بر ارتش هستند، به‌منزله نشانه‌ای از رسیدن بحران به مرحله‌ای دانست که توانایی ارتش برای انجام ماموریت‌هایش را مختل کند؛ چراکه میان کمبود نسبی نیرو و ناتوانی عملیاتی ناشی از آن تفاوت زیادی وجود دارد.

درست است که نارضایتی در میان نیرو‌های ذخیره به دلیل فراخوان‌های مکرر و طولانی‌مدت که گاه هفته‌ها یا ماه‌ها در سال به طول می‌انجامد، رو به افزایش است، اما این نارضایتی دست‌کم تاکنون به سطحی نرسیده که بتوان آن را یک پدیده فراگیر یا امتناع جمعی از اجرای دستور‌های احضار توصیف کرد.

دلیل این مسئله آن است که خدمت نظامی همچنان یکی از ارکان اصلی هویت اسرائیلی‌ها و بخشی از چرخه زندگی آنها محسوب می‌شود و بازتابی از درک ضرورت آمادگی دائمی برای مقابله با تهدید‌ها در محیطی است که موجودیت این رژیم و کابینه آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

اگرچه در سال‌های پیش از ۷ اکتبر، به‌دنبال موج عادی‌سازی روابط که منطقه را فراگرفته بود، از شدت فضای جنگی در زندگی روزمره اسرائیلی‌ها کاسته شده و مدت خدمت نظامی نیز کاهش یافته بود، اما عملیات «طوفان الاقصی» و جنگ‌های پس از آن، پس از یک دوره طولانی کاهش فشارها، بار دیگر این بار سنگین را تشدید کرد.

اما اعتراض‌هایی که این روز‌ها درباره آنها صحبت می‌شود، ناشی از انکار ضرورت خدمت نظامی نیست؛ به‌ویژه آنکه اکثریت اسرائیلی‌ها همچنان از جنگ‌های مستمر حمایت می‌کنند. این اعتراض‌ها در واقع بازتابی از یک شکاف ایدئولوژیک و اجتماعی در داخل جامعه رژیم تروریستی اسرائیل است که ریشه در معافیت‌های اعطاشده به حریدی‌ها از خدمت سربازی دارد؛ معافیت‌هایی که از نگاه اکثریت سکولار و سنتی جامعه، ناعادلانه است، زیرا بار خدمت نظامی را بر دوش گروهی خاص می‌اندازد.

اظهارات و هشدار‌های مطرح‌شده از سوی اسرائیلی‌ها، چه مقام‌های رسمی، چه نویسندگان و تحلیلگران و چه افکار عمومی، واکنشی به همین نابرابری در تقسیم مسئولیت‌هاست.

با این وجود، کمبود نیروی انسانی در ارتش همچنان بیانگر بحرانی واقعی است؛ بحرانی که به نظر می‌رسد هدف از برجسته‌سازی علنی آن از سوی نهاد نظامی، فراهم کردن زمینه برای تثبیت افزایش مدت خدمت اجباری، تحمیل هزینه‌های آن بر خزانه دولت از طریق افزایش بودجه نظامی و اعمال فشار برای جذب حریدی‌ها به خدمت سربازی، حتی در مأموریت‌های غیررزمی، باشد.

منبع: الاخبار