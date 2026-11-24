باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام سیدعباس صالحی به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان بدین شرح است: «تئاتر خیابانی، هنر اصیل زیستن در میان مردم و روایت‌گر راستین آلام، امید‌ها و حماسه‌های این مرز و بوم است. مریوان، این خطه قهرمان‌پرور و میزبان باصفای هنر، بار دیگر جوشش چشمه‌ای جوشان از تعهد، اندیشه و زیبایی را گواهی می‌دهد.

در روزگارانی که هنر مقاومت در برابر ظلم و تاریکی معنا می‌یابد، تئاتر خیابانی آیینه تمام‌نمای ایستادگی است؛ هنری که پابه پای کوچه‌ها و میدان‌ها، پیام صلح، زندگی و صلابت را فریاد می‌زند. چگونه می‌توان از تئاتر خیابانی سخن گفت و یاد دانش‌آموزان مظلوم و معصوم میناب، شهیدان لامرد و گوشه گوشه ایران و زخم‌های التیام‌ناپذیر جنگ را از خاطر برد؟ کودکان و شهیدانی که زندگی و رؤیاهاشان در سایه شوم جنگ به خاطره‌ای دردناک بدل شد، اما اراده و همتشان، مایه وحدت و همدلی ایران و معصومیتشان، سند رسوایی جنگ‌افروزان گشت.

هنرمندان ارجمند تئاتر خیابانی با حضور در متن جامعه، التیام‌بخش این زخم‌ها و راویان امید برای فردا‌های ایران عزیز خواهند بود و نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، فرصت ارجمندی است تا هنر متعهد، با زبان گویای نمایش، پاسدار صلح و پایداری و منادی نیکی‌ها و پاکی‌ها باشد.

ضمن تقدیر از تلاش هنرآفرینان عزیز و مردم مهمان‌نواز کردستان، توفیق روزافزون همگان را در این رویداد بزرگ فرهنگی از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان سوم تا هفتم آذرماه به دبیری فاتح بادپروا در مریوان برگزار می‌شود.

منبع:مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی