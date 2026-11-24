باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدیث ابراهیمی پور - هم‌زمان با آغاز فصل برداشت «طلای سرخ» در شهرستان دزپارت، این منطقه به‌عنوان قطب اصلی تولید زعفران در استان خوزستان، ظرفیت تازه‌ای برای پیوند کشاورزی و گردشگری یافته است. برداشت زعفران علاوه بر ارزش اقتصادی، فرصتی برای توسعه گردشگری کشاورزی فراهم کرده و گردشگران می‌توانند فرآیند برداشت گل و جداسازی کلاله را از نزدیک تجربه کنند . برداشت این محصول در دزپارت از اواخر آبان آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد .

سید علیداد حسینی فالحی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان دزپارت در با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت زعفران در دزپارت به ۲۳ هکتار رسیده است.

وی در ادامه افزود: میانگین عملکرد این محصول در منطقه بین ۴ تا ۵ کیلوگرم در هر هکتار برآورد می‌شود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان در تشریح روند توسعه این محصول خاطرنشان کرد : بخشی از مزارع زعفران توسط خود کشاورزان و بخشی دیگر با بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، از جمله تأمین نهاده‌ها و پرداخت تسهیلات، در سال‌های اخیر به زیر کشت این محصول درآمده است.

حسینی فالحی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه محصولات غیرسنتی، افزود: با ترویج، آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه کشت گیاهان دارویی، به‌ویژه زعفران، می‌توان زمینه تنوع بخشیدن به محصولات کشاورزی و افزایش بهره‌وری منطقه را فراهم کرد.