باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استاندار لرستان با تشریح ظرفیت‌های گسترده معدنی و صنعتی لرستان، از وجود ۱۸ نوع ماده معدنی در این استان خبر داد و با دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در این عرصه، اعلام کرد: هم‌اکنون پنج طرح بزرگ با بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد و پروژه‌هایی به ارزش پنج هزار میلیارد تومان در حوزه سیلیس و فروسلیس در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد در حال اجراست که تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

مهندس شاهرخی، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی استان، لرستان را یکی از مناطق مستعد برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی دانست و اظهار کرد: این استان از تنوع قابل‌توجهی در حوزه ذخایر معدنی برخوردار است و ۱۸ نوع ماده معدنی در آن شناسایی شده که زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی فراهم کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش معادن و صنایع وابسته افزود: سنگ‌های ساختمانی و تزیینی، سیلیس، فروسلیس، منگنز و سایر مواد معدنی از جمله ظرفیت‌های مهم لرستان هستند که می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای فرآوری، به موتور محرک توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند.

مهندس شاهرخی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از این فرصت‌ها، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت کرد با ورود به حوزه معدن و صنایع معدنی، در مسیر ایجاد ارزش افزوده، توسعه تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در لرستان مشارکت کنند.

اجرای پنج طرح بزرگ با بیش از ۳۰ همت سرمایه‌گذاری در خرم‌آباد

وی در ادامه با تشریح روند اجرای پروژه‌های اقتصادی در مناطق ویژه استان، از پیشرفت پنج طرح بزرگ و شاخص در منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد خبر داد و گفت: این پنج طرح فاخر با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰ همت در حال اجرا هستند که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، توسعه فعالیت‌های صنعتی و افزایش ظرفیت تولید استان داشته باشد.

بروجرد در آستانه بهره‌برداری از پروژه‌های ۵ همتی سیلیس و فروسلیس

مهندس شاهرخی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد تصریح کرد: پروژه‌هایی به ارزش پنج هزار میلیارد تومان در حوزه سیلیس و فروسلیس در این منطقه در حال اجراست که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، این پروژه‌ها را گامی مهم در جهت تبدیل ظرفیت‌های خام معدنی به محصولات صنعتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد استان ارزیابی کرد.

مجموع این طرح‌ها و ظرفیت‌ها نشان می‌دهد لرستان با برخورداری از تنوع مواد معدنی، موقعیت مناسب برای توسعه صنایع فرآوری و اجرای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، از فرصت‌های قابل‌توجهی برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم صنایع معدنی کشور برخوردار است؛ فرصتی که با تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی می‌تواند به رونق تولید، اشتغال‌زایی و شتاب‌بخشی به توسعه استان منجر شود.