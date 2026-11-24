بیشتر کارهای درآمدزا یک قاعده ساده دارند: هر روز کار کنید تا همان روز پول دربیاید. اما درآمد مستمر یعنی کاری که امروز انجام می‌دهید، ماه‌ها و سال‌ها بعد هم برایتان پول بسازد. سیستم همکاری در فروش میزبان فا دقیقاً بر پایه همین ایده ساخته شده است. شما یک مشتری را معرفی می‌کنید و هر بار که آن مشتری سرویسش را تمدید کند، دوباره پورسانت می‌گیرید.

کسب اطلاعات بیشتر: سیستم همکاری در فروش میزبان فا

چرا هاستینگ بهترین محصول برای درآمد مستمر است؟

هاست و سرور محصولی نیستند که کسی یک‌بار بخرد و کنار بگذارد. سایت باید همیشه آنلاین بماند، پس مشتری مجبور است سرویسش را بصورت مداوم، تمدید کند. این یعنی یک خرید معمولی با معرفی شما، به یک رابطه مالی بلندمدت تبدیل می‌شود. اگر ۳۰ مشتری فعال داشته باشید که سالی یک‌بار تمدید می‌کنند، هر ماه چند تمدید تازه در پنل شما ثبت می‌شود، بدون اینکه کار جدیدی انجام داده باشید.

چهار منبع درآمد در یک پنل

۱. پورسانت فروش جدید. برای هر مشتری تازه، بین ۱۰٪ تا ۴۰٪ مبلغ سفارش به شما می‌رسد. این رقم با سطح شما بالا می‌رود.

۲. پورسانت تمدید. با هر تمدید مشتری، بین ۵٪ تا ۲۳٪ پورسانت ثبت می‌شود. این همان بخش مستمر درآمد است و بیشتر سیستم‌های مشابه آن را ندارند.

۳. اتصال مشتری تا ۱۲ ماه. وقتی کاربری یک‌بار با لینک یا کد شما خرید کند، تا یک سال به حساب شما متصل می‌ماند. اگر در این مدت مستقیم و بدون هیچ کدی سرویس دیگری بخرد، پورسانتش هم به شما می‌رسد.

۴. هدیه‌های نقدی ارتقای سطح. با رسیدن به هر سطح بالاتر، مبلغی از ۵۰۰ هزار تا ۱۵۰ میلیون تومان به حسابتان واریز می‌شود.

از برنزی تا الماسی؛ هر سطح یک جهش

سیستم شش سطح دارد. از روز اول در سطح برنزی هستید و با ۱۰ سرویس فعال یا ۷ فروش در ۹۰ روز، به نقره‌ای می‌رسید. پورسانت فروش جدید در سطح برنزی ۱۰٪ است و در سطح الماسی به ۴۰٪ می‌رسد. پورسانت تمدید هم از ۵٪ شروع می‌شود و تا ۲۳٪ بالا می‌رود. سقف تخفیف کدهای شما هم بیشتر می‌شود، یعنی می‌توانید به مخاطب تخفیف بهتری بدهید و فروش را راحت‌تر ببندید.

اگر بلاگر، مدرس، شرکت یا مدیر سایت پربازدید هستید، بخش «همکاری ویژه» هم نرخ قراردادی اختصاصی پیشنهاد می‌دهد. کمپین فروش هم برای دوره‌های کوتاه مثل جشنواره‌ها است و پورسانت فروش‌های آن دوره را با نرخ سطح بالاتر حساب می‌کند.

ببینید درآمد بعدی‌تان چقدر است

یکی از بهترین بخش‌های پنل، صفحه «درآمد» است. نمودار تمدیدهای پیش‌رو نشان می‌دهد در ۹۰ روز آینده کدام مشتریان قدیمی تمدید دارند و پورسانت تخمینی هر کدام چقدر است. ماشین‌حساب «اگر … چقدر درمی‌آورم؟» هم با تغییر تعداد فروش ماهانه و میانگین مبلغ سفارش، درآمد ماهانه و ۱۲ ماهه را محاسبه می‌کند. با این ابزار می‌توانید هدف‌گذاری کنید و بدانید برای رسیدن به درآمد دلخواه، به چند فروش در ماه نیاز دارید.

شفافیت کامل، بدون نگرانی از گم شدن سفارش

مسیر هر پورسانت در شش مرحله قابل پیگیری است: ثبت سفارش، پرداخت، دوره ضمانت ۱۴ روزه، تایید، قابل برداشت و پرداخت شد. در بخش سفارش‌ها دلیل ثبت هر خرید به نام شما و فرمول محاسبه پورسانت دیده می‌شود. اگر خریدی به دلیل پاک شدن کوکی یا تغییر دستگاه ثبت نشد، می‌توانید از تب «ادعاها» درخواست بررسی بدهید و تیم بازاریابی ظرف ۱۰ روز کاری پاسخ می‌دهد.

تسویه سریع؛ پولتان معطل نمی‌ماند

پورسانت قابل برداشت را می‌توانید به حساب بانکی بگیرید که در روزهای کاری کمتر از یک ساعت طول می‌کشد، یا به کیف پول میزبان فا منتقل کنید و ۵٪ هدیه بیشتر بگیرید. تسویه خودکار هم تنظیم‌شدنی است. می‌توانید مشخص کنید با رسیدن به مبلغ مثلاً ۵۰۰ هزار تومان یا در روزهای معینی از ماه، پول خودکار واریز شود. تا ۳ شماره شبا به نام خودتان قابل ثبت است.

سه راه ساده برای معرفی

اگر سایت یا وبلاگ دارید، لینک اختصاصی هر سرویس را داخل مقاله‌هایتان بگذارید. کوکی لینک ۹۰ روز اعتبار دارد و خریدهای دیرهنگام هم به نام شما ثبت می‌شود. اگر در شبکه‌های اجتماعی فعالید، کد تخفیف اختصاصی بسازید؛ مخاطب تخفیف می‌گیرد و شما پورسانت. برای مکالمه حضوری، مشاوره تلفنی یا کارت ویزیت هم کد معرف مناسب است. کیت بازاریابی بنر، کپشن آماده و افزونه وردپرس هم دارد تا نیاز به طراحی و نوشتن از صفر نداشته باشید.

چطور درآمد مستمرتان را بزرگ‌تر کنید؟

روی مشتری ماندگار تمرکز کنید. مشتری که از سرویس راضی باشد، سال بعد هم تمدید می‌کند. پس به مخاطب سرویس مناسب نیازش را پیشنهاد دهید، نه گران‌ترین را.

مشتری که از سرویس راضی باشد، سال بعد هم تمدید می‌کند. پس به مخاطب سرویس مناسب نیازش را پیشنهاد دهید، نه گران‌ترین را. هر کانال را جدا رصد کنید. با ساخت لینک جدا برای هر رسانه و دیدن آمار آن‌ها، منبعی را تقویت کنید که بیشترین فروش را دارد.

با ساخت لینک جدا برای هر رسانه و دیدن آمار آن‌ها، منبعی را تقویت کنید که بیشترین فروش را دارد. از کد تخفیف برای شروع استفاده کنید. تخفیف اولیه تصمیم مشتری را سریع‌تر می‌کند و پورسانت تمدیدها همچنان روی قیمت کامل محاسبه می‌شود.

تخفیف اولیه تصمیم مشتری را سریع‌تر می‌کند و پورسانت تمدیدها همچنان روی قیمت کامل محاسبه می‌شود. به سطح بعدی فکر کنید. هر ارتقا هم نرخ پورسانت را بالا می‌برد و هم هدیه نقدی دارد.

امروز شروع کنید، سال‌ها نتیجه بگیرید

برای شروع نیازی به سرمایه، وب‌سایت یا دانش فنی ندارید. ثبت‌نام رایگان است و با یک کانال تلگرام یا یک پیج اینستاگرام هم می‌توانید فعالیت را شروع کنید. هر مشتری که امروز معرفی می‌کنید، یک ردیف تازه در جدول درآمد مستمر شماست. هرچه زودتر شروع کنید، زودتر اولین تمدیدها در پنل ظاهر می‌شوند.