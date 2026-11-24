باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کره شمالی روز سه‌شنبه سوئیس را به‌دلیل اعمال تحریم علیه یک اردوگاه کودکان محکوم کرد و اعلام کرد که احتمال تعطیلی دفتر دیپلماتیک سوئیس در پیونگ‌یانگ را که به‌تازگی فعالیت خود را از سر گرفته است، بررسی خواهد کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) این خبر را گزارش داد.

کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و از مقام‌های ارشد حزب حاکم این کشور، گفت سوئیس اردوگاه بین‌المللی کودکان سونگدوون را در چارچوب اقدامات اتحادیه اروپا علیه روسیه به‌دلیل جنگ اوکراین، به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

این تحریم‌ها چند هفته پس از سفر ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس، به پیونگ‌یانگ اعمال شد؛ سفری که طی آن وی در مراسم بازگشایی دفتر دیپلماتیک این کشور در ماه گذشته میلادی شرکت کرده بود.

کیم این اقدام را «اقدامی آشکارا خصمانه» توصیف کرد و برن را به نقض حاکمیت کره شمالی و حقوق بشر شهروندان این کشور متهم کرد.

وی گفت این تحریم‌ها تنها چند روز پس از آن اعمال شد که هیأتی سوئیسی برای گفت‌و‌گو درباره بهبود روابط دوجانبه به پیونگ‌یانگ سفر کرده و بر تعهد خود به گفت‌و‌گو و همکاری تأکید کرده بود.

او اظهار داشت: «تحریک‌آمیز عمل کردن و مشارکت در همکاری نمی‌توانند هم‌زمان با یکدیگر جمع شوند» و خواستار بازنگری جامع در روابط با سوئیس شد.

کیم همچنین برن را به نقض تعهدات خود ذیل کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد متهم کرد و گفت این تحریم‌ها دسترسی کودکان به فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی را تضعیف می‌کند.

وی همچنین درباره توجیه ادامه فعالیت دفتر دیپلماتیک سوئیس در پیونگ‌یانگ، پس از اعمال این تحریم‌ها، ابراز تردید کرد.

کیم گفت: «به وزارت امور خارجه خود توصیه خواهم کرد که ظرف چند روز آینده موضوع خروج دفتر دیپلماتیک سوئیس از پیونگ‌یانگ را به‌طور جدی بررسی و اقدام مقتضی را اتخاذ کند.»

وی همچنین از نهاد‌های دیپلماتیک کره شمالی خواست اقدامات متقابلی علیه سوئیس در پیش بگیرند و برن را متهم کرد که از سیاست‌های لندن و بروکسل پیروی می‌کند.

منبع: آناتولی