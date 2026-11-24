باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس سازمان بسیج سازندگی استان با تشریح کارنامه این مجموعه در حوزه جهاد آبرسانی اظهار کرد: تأمین آب شرب سالم و پایدار برای مناطق روستایی، یکی از اولویت‌های مهم فعالیت‌های بسیج سازندگی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و محرومیت‌زدایی است و در همین راستا، مجموعه‌ای از پروژه‌های آبرسانی در سطح ۱۱ شهرستان استان با اعتباری بالغ بر ۶۶۵ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی با اشاره به گستردگی اقدامات انجام‌شده افزود: در قالب این طرح‌ها، عملیات اجرایی ۴۸۶ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب انجام شده که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و دسترسی روستا‌ها به آب آشامیدنی ایفا می‌کند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی لرستان ادامه داد: همچنین به‌منظور افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و پایداری تأمین آب، ۳۸ کیلومتر مخزن ذخیره آب بتنی احداث شده و ۲۴ باب ایستگاه پمپاژ نیز احداث و تجهیز شده است.

وی با بیان اینکه تأمین منابع آبی پایدار از دیگر محور‌های مهم این اقدامات بوده است، تصریح کرد: در این راستا ۱۰ حلقه چاه عمیق حفر شده و ۶۸ پروژه نیروسانی نیز با هدف تأمین برق مورد نیاز تأسیسات و زیرساخت‌های آبرسانی احداث و تجهیز شده است.

بهره‌مندی ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات جهاد آبرسانی

رئیس سازمان بسیج سازندگی لرستان با اشاره به جمعیت تحت پوشش این طرح‌ها خاطرنشان کرد: در مجموع، اقدامات انجام‌شده در حوزه جهاد آبرسانی، زمینه بهره‌مندی ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت استان را از خدمات این پروژه‌ها فراهم کرده است؛ موضوعی که علاوه بر بهبود دسترسی به آب آشامیدنی، نقش مؤثری در ارتقای سطح رفاه عمومی و افزایش امید و رضایتمندی در مناطق روستایی دارد.

وی تأکید کرد: جهاد آبرسانی تنها اجرای پروژه‌های عمرانی و احداث تأسیسات نیست، بلکه اقدامی اساسی برای حفظ کرامت مردم، کاهش محرومیت‌ها، تقویت زیرساخت‌های زندگی و فراهم‌کردن زمینه ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

رئیس سازمان بسیج سازندگی لرستان در پایان با تأکید بر تداوم رویکرد خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی گفت: بسیج سازندگی با تکیه بر روحیه جهادی و مشارکت دستگاه‌های مسئول، تلاش می‌کند با اجرای طرح‌های زیربنایی، مشکلات مناطق کمتر برخوردار را کاهش دهد و با تأمین یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های زندگی، یعنی آب، زمینه‌ساز توسعه، رفاه و امید بیشتر برای مردم باشد.