باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان صبح امروز (سه شنبه ۳ آذر ماه) طی سفری یک روزه به بوشهر، مجموعه ورزشی خلیج فارس این شهر را افتتاح کرد.

ساخت مجموعه ورزشی خلیج فارس بوشهر سال ۱۳۹۹ تحت تملک اداره ورزش و جوانان استان بوشهر آغاز شد و اکنون بعد از گذشت ۶ سال در دولت وفاق به بهره برداری رسید.

این پروژه که در مرکز شهر بوشهر واقع شده، مساحتی بالغ بر ۴۵۰۰ متر مربع دارد که شامل سالن های تخصصی در رشته های ژیمناستیک، تیراندازی، ورزش های رزمی و زمین چمن مینی فوتبال است.

در مجموع ۱۰۵ میلیارد تومان از محل اعتبار ملی و استانی برای تکمیل مجموعه ورزشی خلیج فارس هزینه شده است.