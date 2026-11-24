باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر اظهار داشت: کلاهبرداران سایبری با ترفندهای مختلف از شهروندان درخواست کدهای تأیید پیامکی می‌کنند؛ در حالی که این کدها ممکن است برای ورود به حساب‌های کاربری، ثبت‌نام در سامانه‌های خرید اقساطی یا انجام تراکنش‌های مالی مورد سوءاستفاده قرار گیرند و مسئولیت‌های مالی و حقوقی برای افراد ایجاد کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان از ارائه کدهای تأیید پیامکی به دیگران خودداری کرده و پیش از ورود به لینک‌ها و سامانه‌های معرفی‌شده در پیام‌ها، از اعتبار و اصالت آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان همچنین نسبت به نصب برنامه‌های ناشناس و ارائه اطلاعات بانکی و هویتی به افراد غیرمطمئن هشدار داد.





منبع: اطلاع رسانی پلیس