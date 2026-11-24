باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی و محمود نعمتی برادران ملی پوش کاراته قم که در ترکیب تیم ملی کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان به روی تاتامی رفتند با کسب عنوان چهارمی در بخش کومیته تیمی به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

تیم ملی کاراته در مرحله گروهی برابر تیم‌های استرالیا، چین، الجزایر و مونته‌نگرو به برتری رسید و به عنوان نخست گروه، راهی مرحله حذفی شد.

تیم ایران در این مرحله یک چهارم نهایی هم با پیروزی برابر ایتالیا به جمع چهار تیم برتر رقابت‌ها راه یافت. ملی‌پوشان کشورمان از تیم ترکیه شکست خوردند و در رده‌بندی هم مغلوی روسیه شدنو تا به عنوان چهارمی این رقابت‌ها دست یابند.

مرتضی نعمتی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم و محمود نعمتی در وزن بعلاوه ۸۴ کیلوگرم در ترکیب تیم ملی کاراته در رقابت‌های جهانی با حریفان رقابت کردند.

این مسابقات به میزبانی شهر هانگژو در کشور چین برگزار شد.

منبع:ورزش و جوانان قم