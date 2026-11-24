باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی حماس با انتقاد شدید از اظهارات تونی بلر، عضو «شورای صلح»، اعلام کرد که وی با چشم‌پوشی از نقض مکرر توافق آتش‌بس، کشتار فلسطینیان و محاصره نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی، درصدد وارونه جلوه دادن واقعیت‌های مذاکرات است.

حماس روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد که بلر در مواضع خود، موافقت این جنبش با نقشه راه ارائه‌شده از سوی شورای صلح برای تکمیل اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را نادیده گرفته و در مقابل، مخالفت بنیامین نتانیاهو با اجرای این طرح و تشدید حملات و نقض آتش‌بس از سوی کابینه وی را مسکوت گذاشته است.

این جنبش، رویکرد بلر را نشانه جانبداری آشکار علیه ملت فلسطین دانست و تأکید کرد که تمرکز بر آنچه تهدید مقاومت علیه رژیم اشغالگر خوانده می‌شود، در حالی که کشتار و محاصره بیش از دو میلیون فلسطینی در غزه نادیده گرفته می‌شود، محکوم است.

حماس از تونی بلر و شورای صلح خواست به جای چنین موضع‌گیری‌هایی، برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به تبعیت از اراده جامعه جهانی و توقف جنایات در غزه تلاش کنند.

این جنبش همچنین خواستار فراهم شدن امکان ورود کمیته اداره غزه به این منطقه برای آغاز فعالیت و اجرای مسئولیت‌های خود شد و اعلام کرد مقاومت به تعهداتش در چارچوب توافق آتش‌بس پایبند است.

حماس در پایان تأکید کرد که ملت فلسطین ادبیات قیم‌مآبانه و هرگونه نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس را رد می‌کند.

منبع: الجزیره