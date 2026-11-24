باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ هزار معلم در حوزه هوش مصنوعی آموزش دیده‌اند و این روند در گام دوم برنامه‌ریزی‌ها، برای آموزش تعداد بیشتری از معلمان با هدف توانمندسازی آن‌ها در حوزه فناوری‌های جدید ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت همگام‌سازی آموزش با تکنولوژی‌های روز، افزود: در کنار آموزش هوش مصنوعی، هوشمندسازی کلاس‌های درس از طریق به‌کارگیری فناوری‌ها، نرم‌افزارها و تکنولوژی‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد که این روند با استفاده از مدل‌ها و الگوهای نوین در حال توسعه است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره وضعیت هوشمندسازی کلاس‌ها تصریح کرد: اگرچه آمار هوشمندسازی کلاس‌های درس با توجه به امکانات پیشین در برخی مناطق نسبتاً بالا است و در برخی نواحی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد، اما با رویکرد جدیدی که آغاز شده است، تلاش خواهیم کرد تا با سرعت بیشتری تغییرات و تحولات تکنولوژیک را در محیط‌های آموزشی ایجاد کنیم.