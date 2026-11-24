باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از برنامه‌ریزی برای توسعه شناسه‌دار شدن محصولات کشاورزی استان خبر داد و گفت: روند اجرای بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور برای محصول کیوی بررسی و مقرر شد شمولیت سایر محصولات زراعی و باغی نیز در دستور کار قرار گیرد.

او با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق این بند قانونی، افزود: شناسه‌دار شدن محصولات کشاورزی، گامی اساسی در راستای شفاف‌سازی زنجیره تولید تا مصرف، افزایش قابلیت ردیابی و ارتقای کیفیت محصولات استان است و باید با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌مدخل به‌صورت جدی دنبال شود.

باقری با اشاره به ضرورت توسعه این طرح به سایر محصولات زراعی و باغی، گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، مقرر شد سازوکار اجرایی برای شمولیت سایر محصولات کشاورزی استان فراهم و گزارش پیشرفت آن به‌صورت مستمر ارائه شود.

او افزود: شناسه‌دار شدن محصولات کشاورزی، ابزاری کلیدی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است؛ چرا که با ایجاد سامانه ردیابی و شفاف‌سازی زنجیره تولید، زمینه برای مقابله با قاچاق، افزایش صادرات محصولات با کیفیت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارتقای امنیت غذایی فراهم می‌شود. اجرای این طرح در استان مازندران به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات زراعی و باغی کشور، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، کاهش واسطه‌گری و تقویت اقتصاد کشاورزان ایفا کند.