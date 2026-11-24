باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تا لحظاتی دیگر جلسه شورا با حضور یا عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اکثریت اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات اتخاذ شده الزامی است.

وی با بیان اینکه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم موضوع جلسه امروز شورای قیمت گذاری است، افزود: با توجه به اینکه آنالیز قیمت تمام‌شده تولید گندم نشان می‌دهد هر کیلو محصول حداقل ۸۵ هزار تومان هزینه دارد، ما طبق مکانیسم قانونی رای‌گیری خواهیم کرد.

هاشمی ادامه داد: اگر دولت گندم را از کشاورز داخلی خریداری نکند، می‌توانیم گندم را صادر کنیم یا تبدیل به آرد کرده و به کشورهای همسایه صادر کنیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به عملکرد شرکت‌های بازرگانی دولتی، از شکاف قیمتی میان گندم تولید داخل و گندم وارداتی انتقاد کرد و گفت: دولت گندم داخلی را با قیمت پایین خریداری کرده، اکنون شاهد واردات گندم با قیمت‌های بسیار بالا هستیم. بر اساس محاسبات، قیمت ۹۲ هزار تومان برای هر کیلو که توسط شرکت‌های بازرگانی دولتی برای گندم خارجی پرداخت می‌شود، بسیار نگران‌کننده است.

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی که خود را حامی و قیم کشاورزان می‌نامند، گفت: واردات گندم با قیمت ۹۲ هزار تومان در حالی انجام می‌شود که نه‌تنها قیمت توافق‌شده با کشاورز داخلی در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ رعایت نشده، بلکه حتی کمتر از آن قیمت نیز برای تولیدکننده داخلی لحاظ شده است که این روند باید مورد رسیدگی و محاکمه قرار گیرد تا حق تولیدکننده داخلی از بین نرود.