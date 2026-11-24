باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ملک‌مکان از برگزاری بزرگترین زنجیره انسانی مردمی به طول حدود ۲۰ کیلومتر در شهر شیراز خبر داد و از عموم اقشار مختلف مردم ولایتمدار و انقلابی دعوت کرد تا در این حرکت بزرگ حضور یابند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: این تجمع و زنجیره انسانی بزرگ، در ادامه تجمعات شبانه مردمی، روز چهارشنبه ۴ آذرماه از ساعت ۲۰ الی ۲۲ در دو مسیر اصلی در سطح شهر شیراز برگزار خواهد شد.

ملک‌مکان با اشاره به جزئیات مسیر‌های این زنجیره انسانی گفت: مسیر اول از میدان الله (فلکه گل سرخ) آغاز شده و با عبور از میدان ولیعصر (عج)، میدان شهدا، میدان امام حسین (ع) تا میدان نمازی ادامه خواهد داشت. مسیر دوم از میدان قهرمانان در شهرک میانرود، بلوار عدالت و میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی امتداد می‌یابد.

او با تأکید بر اینکه حضور پرشور و هماهنگ مردم در تجمعات شبانه همواره موجب یأس، ناامیدی و ترس دشمنان شده است، افزود: از مردم عزیز دعوت می‌کنیم چهارشنبه‌شب در این بازه زمانی در مسیر‌های اعلام‌شده حضور یابند تا بار دیگر شکوه همبستگی ملی و حضور دشمن‌شکن این ملت از قاب رسانه‌ها به ملل جهان مخابره شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در این آیین همچنین خاطرنشان کرد: مسئولان ارشد و مدیران استان نیز در این مراسم دوشادوش مردم حضور خواهند یافت و در طول مسیر از این زنجیره انسانی بازدید خواهند کرد.

او از اصحاب رسانه، خبرنگاران و عکاسان خبری دعوت کرد تا همچون گذشته با حضور فعال در صحنه، نسبت به پوشش و انعکاس این رویداد بزرگ اقدام کنند.

منبع: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس