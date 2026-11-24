باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت‌ام البنین (س)، یکی از مادران برجسته تاریخ است که زندگی او سرشار از عشق به ولایت و امامت است. در تقویم رسمی کشور، روز ۱۳ جمادی الثانی، سالروز وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت‌ام البنین (س)، به عنوان «روز تکریم مادران و همسران شهدا» نامگذاری شد. به همین منظور از مادران شهید شهرستان فولادشهر استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.

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منبع: هاشمی - اصفهان

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