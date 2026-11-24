باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا دشتی‌زاده اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای، طی هشت ماه سالجاری، ۴۵۰۰ عدد تابلو و علائم اخطاری و انتظامی در محورهای مواصلاتی استان نصب شده است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۵۶۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی نصب و ۳۰۰۰ مترمربع علائم افقی در سطح راه‌ها ی استان اجرا شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: اجرای ۱۱ کیلومتر حفاظ بتنی و فلزی، احداث ۲.۵ کیلومتر روشنایی طولی و اجرای روشنایی نقطه‌ای در هشت نقطه از دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای افزایش ایمنی در محورهای مواصلاتی استان بوده است.

دشتی‌زاده با تأکید بر اهمیت توسعه و تکمیل تجهیزات ایمنی راه‌ها خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف کاهش مخاطرات جاده‌ای، افزایش دید رانندگان، هدایت صحیح ترافیک و فراهم‌سازی شرایط ایمن‌تر برای تردد کاربران جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.

وی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اجرای مستمر طرح‌های ایمن‌سازی، توسعه تجهیزات ایمنی و بهسازی زیرساخت‌های راهی، ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان و صیانت از جان کاربران جاده‌ای را با جدیت دنبال می‌کند.

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