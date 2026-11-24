باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ریچارد اویدا، عضو تازه‌منتخب کنگره آمریکا از ایالت کارولینای شمالی، موضع خود را در مخالفت با جنگ اعلام کرد. اویدا در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان گفت: «ما در اینجا آدم‌های خوبی نیستیم؛ آدم‌های خوب مدارس و بیمارستان‌های کودکان را بمباران نمی‌کنند.»

او افزود: «این جنگ باید پایان یابد» و باید درباره راه‌های پایان دادن به آن و بازگشایی تنگه هرمز، که به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود، گفت‌و‌گو کرد.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال پیش‌تر از تشدید اختلافات در دولت دونالد ترامپ بر سر آینده جنگ علیه ایران خبر داده بود؛ اختلافاتی که هم‌زمان با تلاش مشاوران ترامپ برای تاثیرگذاری بر تصمیم او درباره پایان دادن به جنگ یا ازسرگیری عملیات نظامی گسترده‌تر شدت گرفته است.

این روزنامه تاکید کرد ترامپ با تصمیمی روبه‌روست که می‌تواند مسیر باقی‌مانده دوره ریاست‌جمهوری‌اش را تعیین کند؛ آن هم در شرایطی که دولت او دچار چنددستگی است و موضع واحدی ندارد. این وضعیت به‌ویژه پس از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای تشدید شده که نشان‌دهنده مخالفت رای‌دهندگان آمریکایی با جنگی بوده است که آمریکا در آن موقعیت مناسبی ندارد.

دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا نیز بر سر اصرار بر گنجاندن بندی برای محدود کردن استفاده ترامپ از «زور» علیه ایران اختلاف‌نظر دارند؛ اقدامی که بیشتر جمهوری‌خواهان با آن مخالف‌اند. در همین حال، برخی دموکرات‌ها نگران‌اند این اختلافات به قطع بودجه نهاد‌های فدرال پیش از تعطیلات کریسمس منجر شود.

منبع: المیادین