برای مقابله با فشار تحریم‌های آمریکا،

برای مقابله با فشار تحریم‌های آمریکا،

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور سهم کامل خود از کمک مالی سال ۲۰۲۷ به دیوان کیفری بین‌المللی را تا پایان سال جاری میلادی پرداخت خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دیوان، در پی تحریم‌های آمریکا، از بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی خود خواست پرداخت کمک‌ها را زودتر انجام دهد.

تاکایچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که روز سه‌شنبه در جریان دیدار با توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، در دفتر نخست‌وزیری، این تصمیم را به وی اطلاع داده است.

حمایت ژاپن از این نهاد در شرایطی صورت می‌گیرد که ایالات متحده، شریک اصلی امنیتی توکیو، تلاش می‌کند از طریق اعمال تحریم‌ها و تشویق اعضا به خروج از دیوان، این نهاد را منحل کند.

ژاپن حدود ۱۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تأمین بودجه دیوان را فراهم می‌کند و بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی آن به شمار می‌رود. پس از ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، کره جنوبی و کانادا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پرداخت زودهنگام این کمک مالی به دیوان کیفری بین‌المللی امکان می‌دهد پیش از آنکه تحریم‌های آمریکا در آوریل ۲۰۲۷ به‌طور کامل اجرایی شوند، به منابع مالی دسترسی داشته باشد.

تحلیلگران می‌گویند اقدام ژاپن می‌تواند دیگر تأمین‌کنندگان مالی بزرگ را نیز به پرداخت زودهنگام کمک‌های خود ترغیب کند و پیش از اثرگذاری تحریم‌ها، ذخیره نقدی قابل‌توجهی برای دیوان فراهم آورد.

منبع: رویترز