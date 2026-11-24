باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مسکن روستایی یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه تأمین سرپناه به شمار می‌رود؛ طرحی که با هدف مقاوم‌سازی واحدهای فرسوده، نوسازی بافت‌های روستایی و کمک به خانه‌دار شدن خانوارها دنبال می‌شود. با این حال، آنچه امروز بسیاری از متقاضیان با آن مواجه هستند، فاصله عمیق میان وعده‌های حمایتی و واقعیت‌های اجرایی این طرح است.

تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که قرار بود بخشی از بار مالی ساخت خانه را از دوش خانوارها بردارد، برای عده‌ای از متقاضیان به یک انتظار طولانی و فرسایشی تبدیل شده است. متقاضیانی که برای دریافت این تسهیلات مراحل مختلف اداری را طی کرده‌اند، می‌گویند گاهی نزدیک به دو سال در صف دریافت وام باقی می‌مانند؛ در حالی که در این مدت، قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌های ساخت‌وساز بارها افزایش یافته است.

این تأخیرها فقط به معنای عقب افتادن زمان ساخت یک خانه نیست؛ بلکه به معنای گران‌تر شدن روزانه رؤیای خانه‌دار شدن برای خانوارهایی است که از ابتدا نیز توان مالی محدودی داشته‌اند.



وام ۵۰۰ میلیونی در برابر هزینه ۳ میلیاردی ساخت خانه!



واقعیت این است که فاصله میان مبلغ تسهیلات و هزینه واقعی ساخت مسکن، هر روز بیشتر می‌شود. در شرایطی که برآورد متقاضیان از هزینه ساخت یک واحد مسکونی معمولی به بیش از ۲ تا ۳ میلیارد تومان رسیده است، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی تنها بخش محدودی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؛ آن هم در صورتی که متقاضی بتواند پس از ماه‌ها دوندگی و عبور از مراحل اداری، این مبلغ را دریافت کند.



به بیان دیگر، متقاضی امروز باید با قیمت‌های سال جاری خانه بسازد، اما برای دریافت تسهیلاتی که قرار است به او کمک کند، گرفتار فرآیندهایی است که گاهی ماه‌ها و حتی نزدیک به دو سال به طول می‌انجامد. در چنین شرایطی، مشخص نیست فلسفه حمایت از ساخت مسکن روستایی چگونه قرار است محقق شود؛ وقتی مبلغ وام با هزینه‌های واقعی ساخت فاصله دارد و زمان پرداخت آن نیز با سرعت افزایش قیمت‌ها هماهنگ نیست.

بنیاد مسکن؛ بروکراسی به جای تسهیل‌گری



یکی دیگر از موضوعاتی که به نارضایتی متقاضیان دامن زده، روند طولانی و پیچیده اداری در برخی شعب و ادارات بنیاد مسکن در استان‌ها و شهرستان‌هاست.



بر اساس گلایه‌های مطرح‌شده از سوی متقاضیان، دریافت استعلام‌های متعدد، رفت‌وآمدهای مکرر، تکمیل پرونده‌های طولانی و نبود پاسخگویی مناسب در برخی واحدهای اداری، فرآیند دریافت تسهیلات را به مسیری فرسایشی تبدیل کرده است.



در حالی که بنیاد مسکن باید به‌عنوان متولی اصلی حمایت از ساخت‌وساز در مناطق روستایی، نقش تسهیل‌گر داشته باشد، برخی متقاضیان از تجربه‌ای متفاوت سخن می‌گویند؛ تجربه‌ای که در آن به جای سرعت‌بخشیدن به امور، هر مرحله اداری به مانعی تازه تبدیل می‌شود. البته نمی‌توان عملکرد تمام کارکنان و ادارات بنیاد مسکن را یکسان دانست، اما تکرار این گلایه‌ها ضرورت نظارت جدی بر عملکرد شعب استانی و شهرستانی این بنیاد را دوچندان می‌کند.



پرسش اساسی اینجاست که چرا فردی که با هدف ساخت سرپناه به بنیاد مسکن مراجعه کرده، باید ماه‌ها درگیر کاغذبازی باشد؟ آیا قرار نیست این نهاد به جای افزودن بر مشکلات مردم، مسیر دریافت تسهیلات را کوتاه و شفاف کند؟



خانه امید یا خانه‌ای که هنوز در انتظار تحقق است؟

در کنار مشکلات تسهیلات مسکن روستایی، طرح «خانه‌های امید» نیز به یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل در حوزه مسکن محرومان تبدیل شده است.منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پیش‌تر از برنامه ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد در شهرها و روستاها خبر داده بود؛ برنامه‌ای که بر اساس اعلام وی، ۱۵۵ هزار واحد آن سهم مناطق روستایی و ۶۵ هزار واحد سهم مناطق شهری است.خواجه‌دلویی در اظهارات خود اعلام کرده بود برای هر واحد این طرح، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده و بنیاد مسکن نیز از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) کمک بلاعوض پرداخت می‌کند. همچنین برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، کمک‌های بیشتری پیش‌بینی شده است.

رئیس بنیاد مسکن در ۲۰ مهر امسال نیز از آغاز عملیات اجرایی ۱۰۵ هزار واحد از مجموع ۲۲۰ هزار واحد هدف‌گذاری‌شده خبر داده بود. در گزارش‌های بعدی نیز از افزایش این رقم به بیش از ۱۱۰ هزار واحد سخن گفته شده است.

با این حال، اعلام آمار آغاز عملیات اجرایی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مطالبه متقاضیانی باشد که همچنان در انتظار تعیین تکلیف پرونده، تأمین زمین، دریافت تسهیلات و آغاز واقعی ساخت‌وساز هستند.مسئله اصلی این است که مردم به اعلام برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها نیاز ندارند؛ آنها می‌خواهند بدانند چه زمانی صاحب خانه می‌شوند و حمایت‌های اعلام‌شده چه زمانی به زندگی واقعی‌شان می‌رسد.اگرچه طرح خانه‌های امید روی کاغذ با هدف حمایت از دهک‌های یک تا چهار درآمدی طراحی شده، اما تا زمانی که روند شناسایی متقاضیان، تأمین زمین، پرداخت منابع مالی و ساخت واحدها با سرعت و شفافیت پیش نرود، نمی‌توان از تحقق اهداف آن سخن گفت.

وعده‌های حمایتی در برابر واقعیت زندگی مردم

نکته مهم دیگر این است که خود رئیس بنیاد مسکن نیز در اظهاراتش به بالا بودن قیمت تمام‌شده مسکن اشاره کرده و از ظرفیت تسهیلات قرض‌الحسنه، کمک‌های بلاعوض و مشارکت نهادهای حمایتی برای جبران بخشی از این هزینه‌ها سخن گفته است.



اما پرسش اینجاست که آیا این حمایت‌ها با واقعیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد تناسب دارد؟وقتی هزینه ساخت یک واحد مسکونی به چند میلیارد تومان رسیده، چگونه می‌توان انتظار داشت خانواری که توان تأمین آورده اولیه را ندارد، با یک تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی و کمک‌های محدود، از پس ساخت خانه برآید؟از سوی دیگر، اگر همین تسهیلات نیز با تأخیر طولانی پرداخت شود، ارزش واقعی آن در زمان دریافت به‌مراتب کمتر از روزی خواهد بود که متقاضی برای دریافت آن ثبت‌نام کرده است.

در چنین شرایطی، تأخیر در پرداخت تسهیلات عملاً به تحمیل هزینه بیشتر به خانوارهای کم‌درآمد منجر می‌شود؛ خانوارهایی که نه امکان تأمین سرمایه از منابع دیگر را دارند و نه می‌توانند با افزایش روزانه قیمت مصالح ساختمانی رقابت کنند.

ضرورت پاسخگویی بنیاد مسکن به متقاضیان



اکنون انتظار می‌رود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به جای اکتفا به اعلام آمار و برنامه‌های ساخت مسکن، درباره وضعیت واقعی پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی شفاف‌سازی کند.این بنیاد باید مشخص کند چند نفر در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، میانگین زمان انتظار متقاضیان چقدر است، چه تعداد پرونده در ادارات استانی و شهرستانی معطل مانده و چه برنامه‌ای برای حذف مراحل غیرضروری اداری دارد.



همچنین لازم است درباره طرح خانه‌های امید، آمار دقیق واحدهای صرفاً معرفی‌شده، واحدهای دارای زمین، واحدهای آغازشده و واحدهای تکمیل‌شده به تفکیک اعلام شود تا مشخص شود چه میزان از وعده‌های اعلامی به نتیجه عملی رسیده است.بدون تردید، نمی‌توان از خانه‌دار شدن محرومان سخن گفت، اما در عمل متقاضی را میان بانک، اداره بنیاد مسکن، استعلام‌های اداری و هزینه‌های سرسام‌آور ساخت‌وساز سرگردان گذاشت.



مسکن روستایی نباید به پروژه‌ای برای انتظارهای چندساله تبدیل شود؛ همان‌طور که خانه‌های امید نباید تنها در آمار و گزارش‌های عملکرد باقی بمانند. مردم به خانه نیاز دارند، نه وعده‌های تازه؛ به تسهیلات به‌موقع نیاز دارند، نه وامی که پس از دو سال انتظار، دیگر کفاف ساخت چند متر از خانه‌شان را هم نمی‌دهد.



