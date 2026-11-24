باشگاه خبرنگاران جوان - میر سیدی گفت: براساس سازوکار اعلام‌شده، برای خودرو‌های شخصی سه سهمیه در نظر گرفته شده است. سهمیه نخست شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هر لیتر یک‌هزار و ۵۰۰ تومان است. سهمیه دوم ۵۰ لیتر با نرخ هر لیتر ۳ هزار تومان و سهمیه سوم نیز ۵۰ لیتر با نرخ هر لیتر ۱۰ هزار تومان خواهد بود. به این ترتیب، مجموع سهمیه قابل دریافت خودرو‌های شخصی در ماه به ۱۶۰ لیتر می‌رسد. البته هر بخش از این سهمیه ضوابط مشخص خود را دارد و نحوه استفاده از آن تابع مقررات ابلاغی است.

او افزود: در زمینه انتقال سهمیه نیز باید توجه داشت که سهمیه نرخ نخست امکان انتقال به ماه‌های بعد را تا سقف سه ماه دارد؛ به‌گونه‌ای که حداکثر ۱۸۰ لیتر از این سهمیه می‌تواند در کارت باقی بماند. اما سهمیه‌های نرخ دوم و سوم مشمول این امکان نیستند و در چارچوب مقررات ماهانه مدیریت می‌شوند.

مدیر شرکت نفت اردبیل گفت: برای ناوگان عمومی و خدمات‌رسان شرایط متفاوتی در نظر گرفته شده است. خودرو‌هایی مانند تاکسی‌ها، وانت‌بارها، خودرو‌های خدماتی و سایر وسایل نقلیه عمومی بر اساس سهمیه‌های مصوب و متناسب با نوع فعالیت خود سوخت دریافت می‌کنند.

او تصریح کرد: در حوزه تاکسی‌های اینترنتی نیز سازوکاری پیش‌بینی شده است که بر اساس میزان پیمایش و فعالیت خودرو، سهمیه حمایتی سوخت به آنها اختصاص پیدا کند. هدف این است که تغییرات مربوط به سهمیه خودرو‌های شخصی، فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خدماتی را با اختلال مواجه نکند.

میر سیدی گفت: همچنین برای سرویس مدارس و برخی خودرو‌های فعال در پروژه‌های دولتی و خدماتی، امکان شناسایی و تخصیص سهمیه از طریق سامانه‌های مرتبط فراهم شده است تا سوخت مورد نیاز این بخش‌ها بر اساس اطلاعات و میزان فعالیت آنها مدیریت شود.

منبع: شرکت نفت