باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - سید احسان حسینی مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: با پیگیری‌های انجام شده و در راستای تسریع در تعیین تکلیف و تحویل واحد‌های نهضت ملی مسکن، مرحله جدید انتخاب واحد پروژه‌های انبوه‌ساز مسکن ملی در محله ۳۴ منظریه شهرکرد آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه این مرحله شامل ۳۱۸ واحد از پروژه‌های سرمایه‌گذاری زاینده‌رود، بهسازان میراث و تهران الاستیک است، اظهار کرد: این پروژه‌ها از پیشرفت فیزیکی بین ۹۰ تا ۹۸ درصد برخوردار هستند و فرآیند انتخاب واحد تمامی متقاضیان طی دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: در این مرحله، ۳۱۸ نفر از متقاضیان واجد شرایط که بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «تم»، از بیشترین میزان آورده و رتبه و امتیاز بالاتری برخوردار هستند، برای انتخاب واحد دعوت می‌شوند.

حسینی ادامه داد: متقاضیان در قالب گروه‌های ۱۵ نفره و با حضور در محل پروژه‌ها، ضمن بازدید از واحد‌های احداث شده، واحد موردنظر خود را انتخاب خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از انجام فرآیند انتخاب واحد، متقاضیان برای تعیین و تخصیص اقساط به بانک معرفی می‌شوند و پس از تسویه‌حساب نهایی، کلید واحد‌های مسکونی به آنان تحویل خواهد شد.