باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سیروس دریکوند گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سوخت قاچاق در انباری واقع در یکی از روستاهای شهرستان اهواز، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی فرماندهی اهواز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی آن شهرستان پس از انجام تحقیقات نامحسوس و حصول اطمینان از دپوی سوخت در محل مذکور، طی بازرسی از محل، ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با بیان اینکه ارزش سوخت کشف‌شده توسط کارشناسان ۸۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضایی شد.