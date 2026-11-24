باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین انرژی صنایع در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال اظهار کرد: مجموعه‌ای از برنامه‌ها را برای تأمین انرژی صنایع به شورای عالی انرژی ارائه کردیم که شامل تأمین برق، سوخت جایگزین و میزان گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی است.

وی افزود: بر اساس این برنامه که در شورای عالی انرژی به تصویب رسیده است، تأمین روزانه ۱۶۱ میلیون مترمکعب گاز و ۱۶۵۰ مگاوات برق برای صنایع پیش‌بینی شده و همچنین ۷۵۰ میلیون مترمکعب سوخت جایگزین باید در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد.

زارعی با بیان اینکه سهمیه گاز صنایع بر اساس اولویت فعالیت آنها و میزان نقش‌آفرینی در زنجیره تولید و اقتصاد کشور تعیین شده است، گفت: در این تقسیم‌بندی، برخی صنایع از جمله صنعت سیمان با محدودیت‌هایی در دریافت گاز مواجه خواهند شد و به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین هدایت می‌شوند.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: صنایعی که امکان کمتری برای استفاده از سوخت جایگزین دارند و همچنین واحدهایی که نقش و اهمیت بیشتری در زنجیره اقتصادی و تولید کشور ایفا می‌کنند، در اولویت تخصیص گاز قرار گرفته‌اند و سهم بیشتری به آنها اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به احتمال محدودیت در تأمین گاز صنایع طی هفته‌ها و ماه‌های آینده تصریح کرد: با توجه به سردتر شدن هوا و افزایش مصرف گاز، احتمال اعمال محدودیت و قطعی گاز برای صنایع در هفته‌های پیش رو و ماه‌های آتی وجود دارد؛ از این رو تلاش کرده‌ایم با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی، آثار محدودیت‌های احتمالی بر تولید و فعالیت صنایع را به حداقل برسانیم.

زارعی خاطرنشان کرد: تقسیم‌بندی سهمیه‌ها و برنامه تأمین انرژی صنایع انجام شده و امیدواریم با اجرای این برنامه، در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال، صنایع با مشکلات کمتری در حوزه تأمین انرژی مواجه شوند.