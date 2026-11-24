باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیمی، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، در این آیین، هدف از اجرای طرح همیار معلم را گسترش فعالیت‌های آموزشی مشارکتی در کلاس درس عنوان کرد و گفت: دانش‌آموز، عنصر فعال و توانمند کلاس است و باید در فرایند یاددهی و یادگیری نقش مؤثر داشته باشد.

وی حضور و مشارکت دانش‌آموزان را نشانه پویایی یادگیری در مدرسه دانست و افزود: حل مسئله در فرایند یادگیری با مشارکت دانش‌آموزان امکان‌پذیر می‌شود و یک‌سویه بودن تدریس می‌تواند فعالیت آموزشی را محدود کند.

معاون آموزش متوسطه آذربایجان‌غربی همچنین اظهار کرد: اجرای این طرح به موفقیت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری کمک می‌کند و آثار آن در آینده علمی آنان نمایان خواهد شد.

گفتنی است در پایان این آیین ابلاغ همیاران معلم به دانش آموزان منتخب اهدا شد.