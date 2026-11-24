باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس رسانه ملی با صدور پیام تسلیتی درگذشت غلامرضا نیکخواه، بازیگر تلویزیون و سینما را که روز گذشته، دوم آذرماه چشم از جهان فروبست را به جامعه هنری و خانواده محترمش تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت پیمان جبلی به این شرح است:

باسمه تعالی

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

کوچ خاموش هنرمندی شریف و پیش‌کسوت که سال‌ها حلاوت لبخند و صداقت عشق به میهن را در آثار گوناگون تلویزیون و سینما متجلی ساخت، پرده دیگری از اندوه بر سیمای هنر این سرزمین کشید.

غلامرضا نیکخواه، هنرمند نجیب و مردمی، با طبع بلند و گشاده‌دستی کم‌نظیرش در بخشیدن نشاط و روحیه به جامعه، معنای راستین هنر متعهد و ماندگار را در خاطره جمعی ایرانیان حک کرد.

او از قبیله هنرمندانی بود که حضور خالصانه‌شان در قاب تصویر، گرمابخش خانه‌ها و مایه آرامش مخاطبان است؛ چراکه نور هنر از آینه جان پاک و منش مردمی‌شان ساطع می‌شود، و چه افتخاری بالاتر از این برای آن عزیز سفرکرده که در کمال ناباوری، باید ضایعه فقدانش را به جامعه هنری و خانواده محترمش تسلیت عرض کنیم، برای آرامش جاودانه‌اش در جوار رحمت واسعه الهی دعا کنیم و از خداوند بخواهیم به بازماندگان ارجمندش شکیبایی عنایت کند.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما