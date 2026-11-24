باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، امروز سه‌شنبه پس از بررسی گزارش کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت در شرکت نفت شمال، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی این کشور را از سمت خود برکنار کرد.

صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، اعلام کرد نخست‌وزیر گزارش کمیته ویژه تحقیق درباره شرکت نفت شمال را بررسی و تصمیم گرفت رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی را از سمت خود برکنار کند.

همچنین به دلیل کوتاهی در پیگیری پرونده قاچاق فرآورده‌های نفتی، فرمانده عملیات کرکوک و فرمانده پلیس این استان نیز از سمت‌های خود برکنار شدند.

به گفته النعمان، الزیدی همچنین فرمانده تیپ اول پلیس انرژی، معاون او، مدیر اطلاعات این تیپ و مدیر بخش ایست‌وبازرسی‌های آن را از سمت‌هایشان عزل کرد.

نخست‌وزیر عراق همچنین دستور تعلیق فعالیت مدیرکل شرکت نفت شمال و معاونانش را تا پایان تحقیقات صادر کرد و مدیرکل پیشین این شرکت را نیز برای تحقیق به مراجع مربوطه معرفی کرد.

مدیر بخش بازرسی کرکوک وابسته به شرکت عمومی توزیع فرآورده‌های نفتی نیز به دلیل کوتاهی در انجام وظایف خود برکنار شد.

تدابیر امنیتی و نظامی برای کنترل مرز‌ها

النعمان در ادامه از ارجاع پرونده‌ها و تخلفات به دستگاه قضایی و واگذاری تحقیقات به سازمان پاکدستی عراق خبر داد.

وی تاکید کرد که به ریاست دولت اقلیم کردستان دستور داده شده است مجوز صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی را تنها از طریق وزارت نفت دولت فدرال عراق صادر کند.

النعمان همچنین اعلام کرد سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق مسئولیت تمامی گذرگاه‌های اقلیم کردستان را برعهده خواهد گرفت. افزون بر این، به وزارت نفت دستور داده شده است مدیریت تمامی میادین نفتی متعلق به این وزارتخانه در استان‌های دیالی، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوا را برعهده بگیرد.

الزیدی همچنین دستور اتخاذ تدابیر امنیتی و نظامی برای کنترل مرز‌ها و بستن گذرگاه‌های غیررسمی را صادر کرد و از نیرو‌های مرزبانی خواست تمامی گذرگاه‌های غیررسمی با کشور‌های همسایه، از جمله گذرگاه‌های اقلیم کردستان، را مسدود کنند.

نخست‌وزیر عراق همچنین به پلیس انرژی دستور داد کنترل تمامی میادین نفتی، از جمله میدان‌هایی را که از نظر امنیتی تحت کنترل دولت اقلیم کردستان هستند، برعهده بگیرد.

تدابیر فنی و نظارتی

الزیدی همچنین دستور تدوین سازوکاری شفاف برای ساماندهی جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی میان استان‌ها و از طریق گذرگاه‌های مرزی را صادر کرد که تمامی نهاد‌ها ملزم به رعایت آن باشند.

وی بر استفاده از فناوری‌های نوین برای حفاظت و نظارت بر خطوط لوله و چاه‌های نفتی تاکید کرد؛ از جمله راه‌اندازی سامانه ملی دیجیتال برای پایش خطوط انتقال نفت و شناسایی موارد قاچاق.

همچنین به وزارت نفت عراق دستور داده شد تمامی چاه‌های نفت فعال در این کشور را به شمارشگر‌های الکترونیکی مجهز کند.

منبع: المیادین