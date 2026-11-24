باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌های اسرائیل، با انتقاد شدید از عملکرد بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد که نخست‌وزیر این رژیم مشروعیت لازم برای ادامه اداره امور را از دست داده و باید هرچه سریع‌تر از قدرت کنار برود.

گولان گفت حزب دموکرات‌ها این هفته دو طرح قانونی با محوریت تعیین سازوکار ناتوانی نخست‌وزیر در انجام وظایف و محدود کردن مدت تصدی این سمت ارائه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نتانیاهو در تمامی زمینه‌ها شکست خورده است، تأکید کرد که می‌توان همین فردا او را از دفتر نخست‌وزیری برکنار کرد و دیگر دلیلی برای به تعویق انداختن این اقدام وجود ندارد.

رئیس حزب دموکرات‌ها همچنین از شهروندان اسرائیلی خواست به تشکیل کابینه ای جایگزین با حضور چهره‌هایی همچون گادی آیزنکوت، نفتالی بنت، آویگدور لیبرمن، منصور عباس، یوآو سگالوویچ، گیلاد کاریو و خود وی فکر کنند؛ دولتی که به گفته او، به جای نتانیاهو و چهره‌هایی مانند ایتمار بن‌گویر، میری رگو و یاریو لوین اداره امور را بر عهده بگیرد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین