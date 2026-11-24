باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بامداد امروز، دو فروند نفتکش متخلف که با غیرفعال کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری، وارد محدوده ممنوعه در شرق تنگه هرمز شده بودند، براثر برخورد با مین دریایی دچار حریق شده و از حرکت بازماندند.

نیروی دریایی ارتش با تاکید بر ضرورت رعایت مقررات و ضوابط تردد در تنگه هرمز، اعلام کرد: تنگه هرمز تا تحقق اهداف و خواسته‌های ایران هرگز باز نخواهد شد و مالکان نفتکش‌ها ملزم به هماهنگی با نیرو‌های مسلح برای تردد امن در این تنگه راهبردی هستند.