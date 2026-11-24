باشگاه خبرنگاران جوان - در پی درگذشت غلامرضا نیکخواه، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، معاون سیما با صدور پیامی این ضایعه را به جامعه هنری و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

متن پیام محسن برمهانی معاون سیما بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند پیشکسوت، غلامرضا نیکخواه، موجب تأثر و اندوه جامعه هنری و علاقه‌مندان هنر‌های نمایشی شد.

این هنرمند باسابقه در سال‌های فعالیت هنری خود با حضور در مجموعه‌های تلویزیونی ماندگاری همچون «پرواز ۵۷»، «نوروز ۷۲»، «جنگ ۷۷»، «زیر آسمان شهر»، «مرد هزار چهره»، «مرد دو هزار چهره»، «بزنگاه»، «در حاشیه»، «راه در رو» و «مرد سه هزار چهره»، نقش‌های ماندگاری را در خاطره مخاطبان تلویزیون ثبت کرد. «مرد سه هزار چهره» نیز آخرین اثر این هنرمند است که در روز‌های اخیر از قاب تلویزیون در حال پخش است و بار دیگر یاد و خاطره حضور او را برای مخاطبان زنده می‌کند.

توانمندی این هنرمند در ایفای نقش‌های متنوع، به‌ویژه در آثار طنز، و حضور مؤثر و صمیمانه‌اش در قاب تلویزیون، بخشی ماندگار از خاطرات چند نسل از مخاطبان رسانه ملی خواهد بود.

اینجانب درگذشت این هنرمند فقید را به خانواده محترم ایشان، همکاران و اهالی فرهنگ و هنر تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محسن برمهانی

معاون سیما