باشگاه خبرنگاران جوان -مجتبی وزین‌افضل،مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آب شرکت آب و فاضلاب استان قم امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح بخشی از اقدامات تخصصی دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آب اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌های تأمین آب و افزایش آمادگی برای شرایط اضطراری، ایستگاه پمپاژ چاه شماره ۹ علی‌آباد احداث و راه‌اندازی شده و ایستگاه کلرزنی و سامانه تله‌متری این مجموعه نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: همچنین ۹ دستگاه تجهیزات برداشت آب اضطراری بر روی چاه‌های سطح شهر نصب شده است تا امکان استفاده از ظرفیت منابع آب در شرایط اضطراری فراهم شود.

مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آب شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش خطوط انتقال بیان کرد: اتصال خطوط لوله قدیم و جدید انتقال آب از سرشاخه‌ها و اصلاح نقاط آسیب‌دیده در مسیر خط قدیم از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

وزین‌افضل نشت‌یابی و شناسایی وضعیت شبکه را از محور‌های مهم فعالیت این دفتر برشمرد و گفت: در همین راستا، ۴۵۰ مورد عملیات نشت‌یابی در شبکه توزیع آب بهداشتی استان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: برای افزایش توان تخصصی در شناسایی نشت‌ها و ارزیابی وضعیت شبکه، پنج دستگاه نشت‌یاب و چهار دستگاه تشخیص و شناسایی شبکه خریداری شده و قرارداد خرید دستگاه ویدیومتری نیز برای تکمیل تجهیزات تخصصی این حوزه منعقد شده است.

مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آب شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به توسعه ابزار‌های مدیریت و کنترل عملیات امداد و حوادث خاطرنشان کرد: نرم‌افزار مدیریت حوادث آب «هم‌آوایی» با افزودن قابلیت‌هایی از جمله ثبت و مدیریت عملیات آسفالت، پاکسازی، کاتر، خسارات و پیمایش مشترکان در بستر پلتفرم جدید ارتقا یافته است.

وزین‌افضل در ادامه از آماده‌سازی مستندات و مشخصات اولیه برای تدوین دستورالعمل و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه مشخصات فنی شیرآلات خبر داد و تصریح کرد: این اقدام با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین مشخصات فنی، ساماندهی اطلاعات تجهیزات و بهبود فرآیند خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: توسعه تجهیزات تخصصی نشت‌یابی و پایش شبکه، تکمیل سامانه‌های مدیریت حوادث و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی یکپارچه، نقش مؤثری در افزایش دقت عملیات بهره‌برداری، شناسایی سریع‌تر مشکلات شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان دارد